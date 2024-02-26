华硕TUF战影34新品尖货全国首发 京东限时优惠300元首发价1799元

【天极网数码频道】华硕新品电竞显示器TUF VG34VQL3A 战影34已在京东先人一步正式开售，新品首发价1799元。为让京东用户提前尝鲜，京东还带来了限时优惠300元且限量现货发售的福利，晒单还赠圆形插线板，享3期免息。想要感受大屏游戏体验的用户，可以先人一步提前抢购。

作为一款高性能电竞显示器，华硕TUF战影34采用了34英寸1500R曲率的超宽曲面屏设计，分辨率达3440*1440，超广的视角和清晰细腻的游戏画质为游戏玩家带来更沉浸的体验。与此同时，华硕TUF战影34电竞显示器还具备180Hz疾速刷新率和1ms GTG响应时间，搭配华硕ELMB技术和AMD的FreeSync Premium Pro技术，告别画面撕裂、卡顿和拖影，让玩家们享受到更加流畅清晰的游戏画面。

大屏显示器是玩家们尽情体验游戏乐趣的基础，华硕战影34电竞显示器在优化玩家游戏体验方面不遗余力地增加了各种黑科技。其中，华硕GamePlus快捷键能提供包括狙击手、十字瞄准线、定时器、FPS计数器等在内的游戏辅助功能，充分强化游戏体验。华硕Shadow Boost暗影增强技术还可在明亮区域不过曝的前提下增强暗部亮度，清晰显示游戏世界中的阴暗区域，不但提升整体观赏效果，还能轻松探查隐藏在地图阴影区域中的敌人，一击即中，所向披靡。

除了游戏性能优秀，华硕TUF战影34电竞显示器的色彩显示也不容小觑，覆盖了125%sRGB色域范围，能呈现丰富的颜色。支持“HDR模式”，配合华硕自家技术――暗影增强，该亮的亮，该暗的暗，明暗细节更丰富。此外，该显示器还搭载了不闪屏技术，能减少屏幕闪烁，玩家长时间看屏幕眼睛也不会感觉疲惫。华硕滤蓝光技术还可减少显示器发出的潜在有害蓝光，四种过滤设置玩家也可以自由切换，以适应屏幕的观看体验，减少蓝光对眼睛健康的危害。

在设计方面，华硕TUF战影34电竞显示器搭载了华硕Game Visual技术，可提供比赛、影院、MOBA等7种默认显示模式，玩家可以根据自身喜好自由选择。显示器采用人体工学设计，底座能前后倾斜、水平旋转、高低升降等功能，让玩家们可以随意调整到自己舒适的状态，还能实现壁挂安装，进一步节省空间。

高刷新率、大尺寸、超宽曲面，华硕TUF战影34电竞显示器实力不凡，适配更多游戏。想要提前感受高性能显示器带来的身临其境的游戏畅爽体验，锁定京东下单，即可先人一步提前尝鲜。