【天极网数码频道】10月24日，第14届MINA国际智能手机电影节在澳大利亚墨尔本正式拉开帷幕，并同期发布“斯莫格手机影像场景共创计划”，旨在通过产品共创、内容推广等形式，推动全球手机影像创作生态发展。本届电影节由全球影像场景创新产品制造商品牌乐其创新SmallRig与移动创新网络协会(MINA)联合主办，活动将持续至10月29日。

第14届国际手机电影节现场，联合主办方Smallrig斯莫格品牌代表致辞

据了解，MINA国际手机电影节是南半球历史最悠久的电影节，致力于在国际范围内举办手机电影、智能手机电影制作相关活动。本届电影节汇聚来自21个国家的53部手机影像作品和4个移动电影VR项目。作品类型涵盖纪录片、剧情片、实验影像及AI辅助创作等多种形式，将分别于24日至29日在ACMI(澳大利亚移动影像中心)及联邦广场Fed TV公开展映，此外同步在线上网络平台的展播，涵盖纪录片、剧情片、实验影像与AI辅助创作等形式，放映场次达300场。

第十四届国际手机电影节之“国际移动创新放映”活动

据MINA创始人、手机电影节策展人Max Schleser介绍，相比2024年，本届电影节移动影像投稿作品数量增长97.56%，全球智能手机影像制作的发展趋势，充分展现了移动影像创作领域的蓬勃发展态势，智能手机电影作为一种创作媒介的全球影响力正在持续增强。作为联合主办方，乐其创新SmallRig通过技术支持与资源联动将其在移动影像领域的技术积淀与MINA的学术创意平台深度融合，双方正共同构建一个重新定义手机电影创作的新生态。

圆桌论坛凝聚多元声音，共探移动影像叙事

“手机电影节的参赛者年龄跨度从4岁至79岁，显示手机拍摄工具具有广泛的普及性。”在电影节期间举办的以“智能手机电影制作的趋势和新方向”为主题的圆桌论坛上，嘉宾Angela Blake指出了手机电影创作日渐普及的趋势。据沙利文《2024年全球智能手持影像设备市场发展白皮书》显示，2017-2023年消费级手持智能影像设备全球市场规模复合年增长率达14.2%，预计2023-2027年将保持11.6%的增速;其中中国市场表现尤为突出，同期复合年增长率预计达17.8%，成为全球增长核心动力。

现场观众手持SmallRig斯莫格手机拓展框进行拍摄

本次论坛由澳大利亚广播公司资深记者、研究员多卡斯・马帕凯拉主持。论坛汇聚了来自学术、创作与产业界的多位代表，包括SF3智能手机电影节联合创始人安吉拉・布莱克、手机电影《死亡的好日子》的导演阿德里安・杰夫斯、RMIT大学高级讲师帕特里克・凯利、中国TikTok电影制作人李帅博士等。与会嘉宾从创作实践、技术演进与文化影响等角度，探讨了生成式AI对视听语言的革新作用，以及智能手机在推动影像创作创新化发展过程中所扮演的关键角色。

智能手机影像技术的普及也带动了辅助设备需求的激增。作为移动影像领域的生态连接者，乐其创新SmallRig横向与索尼、佳能、尼康、松下等伙伴建立合作，纵向深入具体场景，为手机厂商打造了如vivo X300 Pro专业直播套件等定制化配件。此次联手MINA推出共创计划，是其将硬件生态能力赋能于内容创作前沿的又一标杆性实践，为行业揭示了移动影像的创新路径。

移动叙事创作者、手机电影制作人、导演、行业专家围绕手机影像展开探讨

三大单元呈现创作广度，共创计划助力移动影像发展

本届电影节设置“新声计划”“生态智能电影”与“创新技术”三大展映单元，共呈现38部作品。其中，《一拳》《时间呼吸之处》《Stations》等作品分别从社会议题、生态意识与技术实验等维度，展现出移动影像在叙事深度与形式创新方面的多重可能。这些作品不仅具备艺术感染力，也体现了创作者如何借助轻量设备实现电影级表达。

第十四届国际手机电影节现场观众在欣赏展映作品

此外，由乐其创新SmallRig与MINA国际手机电影节共同推出的“斯莫格手机影像场景共创计划”也在本次电影节上正式启动，该计划旨在通过产品共创、内容推广等方式拓展手机影像创作场景，鼓励创作者提交手机影像工具的需求或设计建议，采纳后将定制产品并可能纳入全球销售渠道。此外，计划还将通过乐其创新SmallRig的全球宣发资源为优秀作品提供设备支持与传播服务。

为实现与创作者的价值共创，该计划将构建一个全方位的支持体系：乐其创新SmallRig不仅将通过MINA等平台甄选优秀作品，并调动其全球宣发网络为创作者提供设备与传播支持;更将开放创新提案通道，对于创作者提交的优秀项目构想，提供包括设备、资金、资源在内的综合支持，旨在孵化创新，协力革新移动影像的叙事语言。

SmallRig斯莫格与MINA联合发布“斯莫格手机影像场景共创计划”

“手机影像的普及，正让更多好的故事得以用轻量化的方式被创作和传播。”乐其创新SmallRig品牌代表李丹在现场致辞中表示，“在这个人人都是影像创作者的时代，当创作者们用手机影像表达他们对故事的深层思考，乐其创新SmallRig也在以创新技术为支点，实现轻量化和综合化拍摄解决方案，促进手机影像创作的繁荣发展和推动影像创作的个人化和大众化。乐其创新SmallRig期待未来与更多行业伙伴携手，共同推动移动影像生态的繁荣与进步。”

作为电影节联合主办方，乐其创新SmallRig不仅是技术支持者，更是移动影像生态的重要推动者，品牌始终致力于通过轻量化、模块化的专业装备，降低创作门槛，让更多人能够自由表达视觉想象，乐其创新SmallRig通过参与主办本届电影节，进一步强化了其在全球移动创作生态中的赋能者角色，展现出科技与艺术深度融合的行业趋势，呈现了出品牌在移动影像领域的战略布局和生态影响力。这一系列举措不仅为创作者提供了更完善的支持体系，也为整个行业的创新发展注入了新的动力。

第14届国际手机电影节现场嘉宾签到拍照打卡

本届MINA电影节不仅是一次手机电影的集中展映活动，更是连接技术研发、内容创作与装备支持的重要节点。电影节的顺利举办，标志着移动影像创作的表达体系与创作生态日趋成熟，也为未来创作路径提供了重要参照。通过圆桌对话、“斯莫格手机影像场景共创计划”发布与线下展映等多种形式，活动为全球移动影像创作社群提供了交流与启发的平台。智能手机与AI技术的结合，正推动影像创作进入一个更具包容性与创新力的新阶段。