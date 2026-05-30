【天极网数码频道】5月30日晚8点，京东618重磅开启。为进一步助力政企客户降本增效，京东推出“3C数码政企超省月”企业采购专场活动，聚焦企业经营与办公场景，推出爆款办公用品低至7折、采购达量返京东E卡等多重权益，为政企客户提供真低价、放心购的一站式办公采购方案。即日起，打开京东APP搜索“政企超省月”，即可进入活动会场，享受政企采购专属优惠。

基础文印耗材是企业日常运营的高频刚需，也是办公成本控制的重要环节。本次“3C数码政企超省月”精选多款打印设备、纸品耗材及办公文具，帮助企业以更低成本满足日常办公需求。佳能大型黑白复合机2206N升级版，高效满足企业打印、复印、扫描一体化需求，活动到手价5150元，晒单即返50元京东E卡。得力白令海凭证打印纸单包500张，财务打印专用，木浆纸打印清晰、不易渗墨，企业采购满2000返60元E卡，活动到手价7.5元。京呈388A硒鼓，可打印1500页内容，兼容多款主流打印机，适合大印量打印办公场景，企业采购满1299返90元E卡，活动到手价19.9元。亚太森博拷贝可乐A4打印纸单包500张 ，畅打无忧不易卡纸，5包活动到手价82.8元，企业采购满5000再返150元E卡。天威CC388A碳粉高清6支装，定影牢固不掉粉，企业采购满600返25元E卡，活动到手价54元。齐心中性签字笔30支装，书写流畅不断墨，适合日常办公记录，企业采购满1000元返50元E卡，活动到手价30.2元。

随着企业数字化办公持续深入，稳定高效的网络设备、大容量存储产品以及外设工具，正成为企业提升协同效率的重要基础设施。锐捷8口千兆接入交换机，搭载企业级芯片，网络稳定不卡顿，企业采购满10000返300元E卡，活动到手价206元。闪迪高速固态U盘256GB，双接口设置，可兼容手机、电脑等多设备，读取速度高达1000MB/s，大文件秒传，办公效率翻倍，企业采购满5000返100 元E卡，活动到手价399元。东芝企业级机械硬盘8TB 7200转，兼顾高转速、高可靠性和大容量，适合企业数据备份与存储，活动到手价3699元，企业采购满10000元返100元E卡。罗技M186企业级无线鼠标，手感舒适，续航持久，适配多种办公场景，企业采购满2000返100元E卡，活动到手价43元。

办公终端设备作为企业员工的核心生产力工具，也是本次活动的重点品类之一。此次活动集结联想、苹果、vivo、OPPO等品牌产品，满足企业固定办公、移动办公、商务沟通等多元需求。联想扬天M4000q台式机23.8英寸全套，性能稳定运行流畅，适用于商业办公，企业采购满10000返200元E卡，活动到手价5299元。ThinkBook SE 14英寸轻薄笔记本，机身便携续航持久，满足移动办公需求，企业采购满10000返200元E卡，活动到手价4599元。iPad mini 8.3英寸，轻巧便携，适合会议展示与移动办公，企业采购满35000返100元E卡，活动到手价4049元。vivo X300s 12G+256G梦核紫，搭载蔡司2亿超级主摄，适合商务拍摄与沟通，活动到手价4599元，企业采购满10000元返50元E卡;OPPO Find X9 Pro 16GB+512GB霜白，性能强劲影像出色，是商务人士的理想选择，活动到手价5239元，企业采购满10000元再返50元E卡。

本次京东618“3C数码政企超省月”不仅通过低至7折的价格优惠覆盖企业高频采购品类，还以达量返京东E卡等方式进一步提升采购性价比，帮助政企客户在日常办公、数字化建设和终端设备升级中实现“多买多省”。即日起，打开京东APP搜索“政企超省月”，即可直达活动会场，享受企业专属优惠。