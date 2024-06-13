百万好店 万券狂欢 来京东618换新3C数码好物至高立减1000元

【天极网数码频道】目前京东618正在火热进行中，为带给消费者更多“又便宜又好”的3C数码好物，6月13日京东携手众多商家共同开启“百万好店 万券狂欢”活动，以更加多元丰富的3C数码产品与超值福利回馈用户，还可享30天价保、爆款至高立减1000元。打开京东APP搜索“3C爆款”即可进入页面选购，下面就来看看哪些产品值得入手吧。

对于不少消费者来说，日常使用最多的3C数码产品就是手机，如果手机出现了卡顿、碎屏等问题，可以在京东618换新手机。其中，华为Mate60 Pro采用等深四曲屏，握感舒适，搭载华为临境显示技术，色彩还原;支持拨打和接听卫星电话、编辑卫星消息，更安心;超可靠玄武架构，更耐用，12GB+512GB白沙银京东价6999元。荣耀X50搭载5800mAh高能量密度电池，续航无忧;获得瑞士SGS整机五星抗跌耐摔认证，使用更安心;后置一亿像素大底主摄，拍照更清晰，8GB+128GB雨后初晴京东价1269元，可叠加满880减50元券和首购礼金50元，领取大促补贴券还可再减20元。Apple产品也有优惠，iPhone 15 Pro 128G 白色钛金属京东价6288元，iPhone 15 Pro Max 256GB 白色钛金属京东价8348元，还可不定时限量抢200元东券，更优惠。

数码品类中也有超多好物值得入手。华为WATCH GT4不仅设计时尚，还可提供专业运动指导、健康管理、科学减脂管理，搭载HarmonyOS 4，46mm 曜石黑京东价1130元。家里有小孩、老人、宠物，都需要安装监控，小米摄像头云台版就不错，支持360°自由旋转、双向通话、红外夜视、录像回放，2K+64G内存卡京东价175.99元。想要用微单去拍照，那可以选尼康Z6II单机身或索尼 ZV-E10L APS-C半画微单白色套机含16-50标准镜头，京东价分别为9579元起、4813元起。

不少消费者喜欢听音乐，对耳机和音箱有需求，可以趁“百万好店 万券狂欢”活动入手。预算充足可以选择索尼WH-1000XM4头戴式耳机，采用新升级的HD降噪处理器QN1，支持智能免摘对话、AI自适应声音控制，铂金银京东价1449元起。百元以内入手一款佩戴舒适、音质不错的耳机，那可以选择DAMIX蓝牙耳机，3.5g小机身、环绕立体音效、双耳高清通话，体验不错，京东价39.9元。想入手一款优质音箱，可以选择哈曼琉璃3，拥有360度环绕音效、波纹环境照明，支持蓝牙连接，好用且好听，京东价1428元。

“百万好店 万券狂欢”活动还带来超多文具福利供家长选择。国誉B5迪士尼联名奇遇米奇限定点线笔记本4本装京东价22.92元，得力连中三元考试专用15件套装京东价25.6元，荣宝斋非遗漂漆扇十把+材料包套装京东价79.9。此外，京东618为自己和孩子购买图书也是不错的选择，可享超值福利。其中，《点读版牛津阅读树》分家庭版1-3阶33册京东价336元，《巴巴爸爸经典故事系列》诞生篇+度假篇全10册京东价100元，《大唐兴亡三百年》全套京东价125.1元。

想买鼠标、键盘等外设办公装备及直播相机、散热器等配件都能到京东618 “百万好店 万券狂欢”活动以福利价格入手。其中，洛斐小瓣双模鼠标京东价224元，洛斐水磨石三模键盘京东价499元，洛斐粉底液三模热机械键盘京东价879元。猛玛探境PRO专业直播相机一体机(标配)京东价5999元，吼猴妙控键盘(适用iPad Pro/Air6/5/4)京东价549元，monqiqi笔记本散热器京东价128元。

此外，京东618还为消费者提供一站式办理视频会员充值、大流量号卡的福利，还能入手专属低价的合约机。其中，优酷vip会员年卡京东价108元，哔哩哔哩vip会员年卡京东价98元。

想焕新3C数码的消费者赶紧来京东618“百万好店 万券狂欢”活动选购下单吧!值得一提的是，今年618，从6月17日晚8点开始，京东618最后28小时补贴翻倍，周年庆最后一波!