轻量化设计，大师级表现：索尼新一代大三元镜头，影像再升级！

【天极网数码频道】在摄影艺术的不断进步与发展中，索尼始终以其深厚的技术底蕴和创新精神，将梦想和创造力注入每一枚镜头。其新一代大三元镜头FE 16-35mm F2.8 GM II、FE 24-70mm F2.8 GM II，及FE 70-200mm F2.8 GM OSS II，以更轻巧的设计、更强大的性能，开启了视觉的新篇章。

索尼FE 16-35mm F2.8 GM II，轻便的体积和广角的视野，为摄影师在风景与建筑摄影等领域提供了更广阔的天地。镜头设计紧凑轻巧，具备快速精准的对焦性能，以及出色的近摄能力和抑制炫光效果，同时防尘防潮的设计确保了其在各种复杂环境下能稳定运行，满足创作者的拍摄需求。

索尼FE 16-35mm F2.8 GM II

索尼FE 24-70mm F2.8 GM II继承了索尼G大师镜头标志性的优异分辨率表现和柔美的背景虚化效果，拥有出色的自动对焦功能，与上一代相比，提升了操控性和易用性，视频拍摄功能也进一步优化。FE 24-70mm F2.8 GM II作为标准变焦镜头的优秀代表之一，以其广泛的适用性，成为了多元化摄影表达的强大工具，无论是风景、人像，还是日常街拍等，这枚镜头都能够提供稳定且出色的画质，帮助摄影师捕捉到每一个真实而生动的瞬间。

索尼FE 24-70mm F2.8 GM II

索尼FE 70-200mm F2.8 GM OSS II提升了影像质量和自动对焦性能，升级了视频创作功能和操控性，展现了远摄镜头的魅力。镜头更加轻巧便携，可在不同拍摄环境下提供更加灵活的使用感，提升照片和视频拍摄的自由度，让摄影师尽情挥洒创意。

索尼FE 70-200mm F2.8 GM OSS II

索尼新一代大三元镜头中的创作探索 >

对于那些渴望用镜头捕捉每一个不可复制瞬间的创作者来说，拥有一枚值得信赖的镜头，就如同拥有了一扇打开新世界的窗户。为了充分展示索尼新一代大三元镜头的优越性能，索尼邀请了四位不同领域的创作者，共同探索、使用并记录下了这三款镜头在不同使用场景中可圈可点的精彩表现。

小鹿Lawrence――镜头下的旅行印记

对于旅拍摄影师而言，每一次按下快门，都是在与世界不期而遇的美好中漫步。索尼新一代大三元镜头不仅拥有出色的高分辨率和柔和的虚化效果，更通过其轻量化的设计进一步强化了索尼Alpha影像系统的优势，为旅行途中的创作提供了更丰富的自由度，使摄影师能够轻松捕捉沿途的每一寸风景，用镜头聆听不同地方的故事，将那份独有的风情定格于心间。

日食记――探索美食的多彩视界

美食的世界，是细腻且精致的。索尼新一代大三元镜头对焦敏捷、镜身轻盈，继承了G大师系列的高品质光学性能，如同细腻捕捉食物细节的巧手，从鲜亮的色泽到诱人的质地，都被其生动呈现。便捷的操作性和可靠的专业度，让该镜头能够适应更多的使用场景。每一道佳肴都仿佛跃然于眼前，唤醒全方位的感官体验，尽享美食之味。

日食记视频链接：

金锋团队――以影像绘写爱情的诗篇

在拍摄婚礼画面时，光影不仅是时光的记录者，更是情感的诠释者。索尼新一代大三元镜头具备柔美的背景虚化效果，拥有宽广的焦段变化和出众的近摄性能，对焦平滑快速，轻松捕捉每一次心跳与温柔交织的瞬间，展现爱情的真挚与情愫的细腻。轻盈的机身不仅极大程度上释放了摄影师的创作潜能，也使得爱的见证更富流动性。通过索尼新一代大三元镜头，创作者们将爱恋故事的纯粹与热烈书写进用影像编织的诗篇中。

金锋团队视频链接：

寇KO――用镜头捕捉风格与态度

时尚不仅是一种态度，更是一种艺术表达。索尼新一代大三元镜头设计紧凑小巧、分辨率表现出色，在探索时尚摄影的过程中，为摄影师带来了更广阔的创作空间，提供了更为丰富的自由度，展现出了令人满意的细节与深邃的空间感，助力摄影师拓展创意边界，将态度、角度和精度融于作品之中，凸显时尚摄影的魅力。

从旅行的广阔天地到美食的细腻质感，从专业模特的生动捕捉到婚礼的浪漫记录，索尼新一代大三元镜头在不同场景下展现了更多的可能性，赋能创作者以轻松姿态汇聚灵感，精准捕捉每一刻精彩，完美叙述每一个故事。

索尼新一代大三元镜头，为摄影师提供了更便捷的拍摄体验和更自由的艺术表达，同时，也充分彰显G大师系列对技术创新的不懈追求。在未来，索尼会继续致力于洞察和满足用户需求，并不断推动镜头技术的发展，为用户带来更好的使用体验。

截至2024年4月，索尼G大师系列镜头共计19款

随着G大师系列的成长和进步，索尼期待与大家共同记录并分享生活中每一个值得珍藏的时刻。