比11.11还便宜 京东3C数码采销直播间Keep智能手环低至99元

【天极网数码频道】虽然11.11已经过去，但用户的消费热情依旧高涨。在11月27日的京东3C数码采销直播间中，智能穿戴、学生文具、笔记本电脑、打印机、音箱音响、电子教育、组装机等多品类采销轮番上阵，通过“现场降价”的实在福利以及180天只换不修等服务为用户带来了真实惠和真低价，也点燃了众多用户的消费热情。

除了“现场降价”的实在福利外，直播间中的京东采销更凭借专业性获得了用户的青睐与好评。智能穿戴品类采销以优秀的续航性能为主题，为用户带来了荣耀手表GS Pro、Keep智能手环、华米跃三款智能手表。而从性价比、日常实用场景等需求出发，笔记本品类的采销为用户带来了联想小新Pro 16GB+1TB版，满足了广大用户既要轻薄又要性能，更想要划算价格的多元需求。除了笔记本电脑外，现如今打印机也是学习办公不可或缺的利器，打印机品类采销同样带来了爱普生、惠普等多功能家用打印机，以及提高家庭辅导效率的作业帮喵喵机等产品。在京东采销的讲解下，许多用户根据自身不同需求火速下单智能手表、笔记本电脑、打印机等产品，许多爆品更是在短短几分钟的时间内便销售一空。

文具品类采销则从家长家庭教育以及中小学生的实际需求出发，带来了价格直降的得力电动削笔机、时间管理器、练字帖、晨光拼音机、得力24色超轻粘土等产品，既能覆盖中小学生的日常使用需求，也能让家长以更划算的价格入手“育儿神器”。而在现如今的学习需求基础上，电子教育产品也是许多家长关注的重点，此次直播中，电子教育品类采销带来了阿尔法蛋词典笔、京东方BOE小课屏E3灵动版、小猿学练机等价格直降的爆款产品，覆盖了不同学龄段家长的需求，让用户的家庭教育更加高效。

组装一台专属于自己的高性能台式机，再搭配一块高刷新率的显示屏是许多DIY爱好者的关注点。此次直播中，不仅有组装机品类采销带来了价格实在的组装台式机以及显示屏产品，更有音箱音响品类的采销带来漫步者M30电脑音响等当红爆品，让每一位需要DIY电脑的用户都能获得更加丰富的入手选项。

以用户追求性价比、专业度、完善服务等需求为着力点，京东3C数码正持续为用户带来“靠谱的低价”。此次品类丰富、价格实在的京东采销直播不仅让许多用户在11.11结束后也能享受到更划算的购物体验，更为用户提供了专业的入手建议。由此看来，有料、有福利、有低价的京东采销直播不容错过。