苹果虚拟现实设备获最新专利，可与现实产生联动！

【天极网数码频道】最近，国外媒体报道称，苹果计划为即将推出的虚拟现实头戴设备提供Continuity功能，也就是连续互通功能，可以让用户在设备和虚拟现实之间实现无缝体验。

这项功能可以让用户打破虚拟墙壁，能够在不同设备之间实现联动，例如将iPhone作为Mac摄像头，或是佩戴Apple Watch能够解锁设备等。根据欧洲专利局上周公示的专利清单，苹果一项名为《用于扩展现实 (XR) 系统的多设备Continuity》的专利获批，构想了未来头显如何与其他苹果设备进行联动。

专利显示，用户佩戴该设备后查看iPhone屏幕上的邮件，设备会直接在iPhone屏幕上悬浮一个可拓展的邮件应用界面。用户能够通过手势以及目光进行交互，并且可以将电子邮件界面从iPhone屏幕上方挪到虚拟现实中，进行一系列相关操作。此外，这款设备还能与HomePad进行联动，用户在虚拟世界里看到HomePad后可以调整音量并且加以控制。

值得一提的是，此前彭博社就表示这款头显设备将无需依赖iPhone可实现独立运行。这意味着这款产品是独立产品，拥有自己的计算单元直接输出内容，也不需要通过iPhone来投放画面或是计算程序。Reality Pro头显支持直接从iCloud中下载数据，也可以通过iPhone直接向Reality Pro头显传输数据。此外，Reality Pro头显没有控制器，而是通过用户的眼睛与手来进行控制。基于这种特殊操作方式，这款设备还将支持空中打字，目前苹果内部在测试这项功能，不过测试表现非常不稳定。

彭博社称：“我被告知，在最新的内部原型机上，有一个关键的文本输入功能 ―― 空中打字。但它在测试中一直很不稳定。因此，该头显仍然可能支持配合iPhone来使用其触摸屏键盘。苹果内部的目标是在设备发布后进行快速改进。该公司希望其头显在这方面遵循与最初的Apple Watch相同的路径。”

彭博社还表示，苹果公司正在开发第二代Reality Pro头显，特别关注性能，“第二代 Pro 头显的重点是性能。虽然第一个代将搭载一个M2芯片和一个用于AR和VR处理的辅助芯片，但它不够强大，无法以苹果理想的水平输出图形。苹果公司的第一款头显最初计划更加强大，具有独立的中枢，具有额外的处理能力，可以通过无线方式传送到整个家庭的设备。但前苹果设计总监否定了这个想法。现在，该公司正在努力为第二款产品增加一个更强大的处理器(也许是M3或M4的变种)，帮助弥补这一差距。”

此外，苹果即将推出的AR/VR头显会运行以“xrOS”命名的系统，这也是原计划中命名为“RealityOS”或“rOS”的系统版本。但随着发布会的临近，苹果目前正全力完善xrOS系统，因此iOS以及iPadOSO该系统都将受到影响，更新规模大幅缩水，也足以说明苹果内部对于这款产品的重视程度。

在硬件方面，这款产品将会配备多个摄像头和LiDAR传感器，最大限度提升用户体验，并且让虚拟UI与现实完美融合，使得用户使用时可以更加轻松地用手指去控制它。如此高精度的传感器，将有助于第三方开发者来实现更多有趣的功能，让现实世界更加赛博朋克。

苹果MR\VR设备将会配备4K和8K屏幕，如此高分辨率的屏幕对于虚拟现实设备而言十分有必要。由于虚拟现实设备的特殊性，屏幕距离眼睛过近，导致平时1080P或者2K屏幕在这种距离下依然能够清晰地看到像素点，所以更高分辨率就显得极为重要。同时，其中两个屏幕是来自索尼的Micro OLED屏幕，而另一个则是AMOLED屏幕。为了能够流畅支持如此高的分辨率，苹果或许会为这款设备搭载M1 Pro或是M2系列的芯片。