小而不凡 索尼发布大光圈定焦G大师镜头FE 50mm F1.4 GM

【天极网数码频道】2023年2月21日，索尼(中国)有限公司正式发布了G大师系列全画幅大光圈定焦镜头FE 50mm F1.4 GM(型号名：SEL50F14GM)。这是索尼第72支E卡口镜头，同时也是第17支G大师镜头。这支镜头的加入，丰富了50mm焦段的选择，是高画质与轻量化的理想结合。在使用F1.4光圈拍摄时，也可提供出色的影像画质，呈现G大师镜头的优异分辨率表现和唯美背景虚化效果。搭配索尼全画幅微单™机身，FE 50mm F1.4 GM可轻松胜任人像、风光、婚礼和旅行等题材，满足照片与视频的双影像拍摄需求。

SEL50F14GM

ILCE-7RM5+SEL50F14GM

优异成像和唯美背景虚化

FE 50mm F1.4 GM采用先进的光学设计，具备11枚叶片以实现圆形光圈，优化的球面像差设计，使镜头可呈现柔美、深邃的全画幅镜头散焦效果，并且可在最大光圈时保持优异的分辨率，呈现G大师镜头系列出色的影像画质。F1.4大光圈所营造的梦幻般唯美背景虚化效果，可让被摄主体从周围环境中脱颖而出，适合多种题材拍摄。

FE 50mm F1.4 GM内置2枚XA(超级非球面)镜片，有效矫正镜头畸变和像差，1枚ED(低色散)玻璃镜片，抑制色差，在保持锐利成像的同时减少色散。XA和ED镜片的设计组合使镜头在整个成像范围内呈现优异的分辨率。索尼原创的第二代纳米AR镀膜技术则可在逆光等拍摄环境下，有效抑制眩光。

此外，FE 50mm F1.4 GM最近对焦距离仅为约0.41米，自动对焦时最大放大倍率约为0.16倍1，出色的近摄性能可以同时满足照片和视频双影像拍摄的特写需求。

ILCE-7M4+SEL50F14GM F1.4 1/160S ISO125

ILCE-7RM5+SEL50F14GM F1.4 1/400S ISO200

ILCE-7RM5+SEL50F14GM F11 1/6S ISO100 -0.7EV

重量仅约516g 轻量化高机动性设计

FE 50mm F1.4 GM采用了索尼先进的光学设计技术，包括高精度研磨的XA镜片、高推力XD线性马达和新的紧凑型圆形光圈叶片，这些技术的加入，使镜头在保持大光圈和优异分辨率的同时实现轻量化，重量仅为约516g，体积仅为约80.6 mm(直径)x 96.0mm(长)。与之前同规格镜头相比，重量减轻了约33%，体积则减少了约15%2。

镜头搭配同样轻量化设计的索尼微单™机身，用户可更灵活地进行照片和视频双影像拍摄。得益于出色的机动性和弱光拍摄性能，FE 50mm F1.4 GM可轻松胜任人像、风光、婚礼和旅行等多种题材的拍摄。此外，紧凑的尺寸也使其成为配合稳定器和无人机拍摄时的优异之选。

SEL50F14GM产品图

SEL50F14GM场景图

快速、精准与可靠的自动对焦

FE 50mm F1.4 GM快速、精准的自动对焦性能，让用户可更放心地专注于内容创作。自动对焦速度相比上一代同规格镜头快约1.9倍3。镜头对焦组由高推力XD线性马达驱动，并采用了先进的控制算法以实现平稳、灵敏的对焦。搭配索尼微单™相机，在使用F1.4大光圈拍摄浅景深影像时，该镜头也能快速对焦并精准可靠地跟踪拍摄主体。

XD线性马达和优化的控制算法提升了镜头响应性能，从而实现了精准、安静的自动对焦表现，以120p或者使用其他高帧率拍摄视频时，也能轻松对焦并跟踪主体。在单人拍摄或小型团队拍摄时，可靠的自动对焦能够显著提升创作效率和灵活性。FE 50mm F1.4 GM采用新的技术来减少呼吸效应，以获得更好的影像效果。此外，该镜头也支持索尼微单™相机4中的呼吸补偿功能。

ILCE-7M4+SEL50F14GM F1.4 1/250S ISO1600

专业的操控和可靠性

专业的操控设计有助于提高创作者的拍摄效率。FE 50mm F1.4 GM具备线性响应手动对焦功能，当用户进行细微的手动对焦操作时，镜头可以实现快速、灵敏、精确及可重复的线性响应。作为G大师镜头系列的新产品，FE 50mm F1.4 GM也搭载了首次出现在索尼定焦镜头上光圈锁定开关。此外，该镜头的滤镜口径为67mm，可与FE 24mm F1.4 GM和FE 35mm F1.4 GM镜头共用同尺寸滤镜。

对焦锁定按钮和AF/MF切换拨杆，为用户提供了更多的拍摄便利性。两个镜身对焦锁定按钮可自定义为相机菜单中的其他功能，而AF/MF切换拨杆则可以在自动和手动对焦之间快速转换，以适应不断变化的拍摄条件。

FE 50mm F1.4 GM的前组镜片采用氟化物涂层，可减少镜头表面沾染灰尘、油污和其他污染物，同时也更容易擦去附着在镜头表面的指纹，防尘防潮设计5为户外等复杂拍摄环境提供了更高可靠性。这些新增功能让用户可以在不同的环境中放心的使用镜头进行拍摄。

SEL50F14GM视频拍摄场景图

价格和上市时间

索尼G大师镜头FE 50mm F1.4 GM将于2023年3月上旬上市销售，建议零售价9,599元人民币;敬请点击了解产品详情FE 50mm F1.4 GM。更多实时动态，敬请关注索尼中国微信公众号(微信号：sonycn_001)，索尼影像圈官方微博(//weibo.com/diclubsony)和索尼影像圈官方微信公众号(微信号：sonycn_002)，或垂询以下门店。

备注：

1 手动对焦时，最近对焦距离约0.38米，最大放大倍率约0.16倍。

2 Planar T* FE 50mm F1.4 ZA。

3 索尼内部测试。

4 兼容性信息查询：https://www.sony.net/dics/breathing/，仅在视频模式下可用。使用此功能时，视角和影像质量可能会略有变化。补偿可能无法涵盖所有情况。

5 不保证100%防尘防潮。