小明投影仪CEO做客京东3C数码采销直播间 限时五折秒杀不容错过

【天极网数码频道】随着消费者对家庭娱乐品质的追求不断提高，家用投影仪凭借其出色的画质、大屏体验以及智能化的操作，成为越来越多家庭的新宠。为了让广大消费者买到“又便宜又好”的高品质投影仪，5月30日18点-20点，3C数码采销直播间特别邀请投影品牌小明CEO赖永赛与京东投影采销量哥，为广大网友带来投影仪限时五折秒杀等重磅惊喜福利，不容错过!

本次直播活动，京东数码特别设置了“千元投影大拆机”环节。在3C数码采销直播间，网友们将有机会亲眼目睹千元级投影产品的内部结构和工作原理，深入了解投影产品的核心技术和制造工艺。同时，直播间还将推出限时五折秒杀活动，消费者与品牌总裁直接面对面，真切享受总裁直接降价的专属体验，以更优惠的价格购买到心仪的投影产品。

除了本次直播活动外，备受期待的京东618也将于5月31日晚8点正式拉开帷幕，为消费者带来一场省钱、省时、更省心的购物盛宴。京东也将在618期间携手众多厂商带来海量3C数码现货好物，消费者可先人一步下单，享30天价保，更有爆款产品每满300减50，以旧换新至高补贴2000元等超值福利。消费者来京东APP搜索“3C爆品”即可进入活动页面，下单心仪好物。

同时，京东618全周期，专业的京东采销也将在京东采销直播间为消费者持续带来低价好物。消费者来到京东3C数码采销直播间还可抢购1元权益包，获得万能立减券、以旧换新补贴券、12期免息等六大超值福利，提前锁定京东618专属权益。

海量低价好物重磅来袭，多重福利及贴心服务全程加码，如果你也想拿下“又便宜又好”投影产品，那一定调好闹钟，5月30日18点锁定“京东采销直播间”，我们不见不散。