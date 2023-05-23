重磅预告丨X Summit China 2023 将于5月24日（周三）17：30 准时开启直播

【天极网数码频道】距离上一届X Summit，已经过去半年时间，今天，我们又为大家带来了一波新的消息。

首先是大家最关心的一项关于富士胶片X Summit的消息――我们将会在5月24日(周三)举办下一届富士胶片X Summit。5月24日下午17:30分，X Summit China 开启全网直播，大家可以通过富士数码影像的官方视频号、微博以及B站账号收看。

# 什么是 X Summit？

X Summit 是富士的传统项目，我们会在此和朋友们一起分享各自的观点和想法，也让大家更多地了解富士相机的最新动态和研发方向。

X Summit 2022

在去年的 X Summit 上，X-H系列双旗舰陆续与我们见面，还有人气机型X-T5的性能也得到了大幅提升，多用途微距镜头XF30mmF2.8 R LM WR Macro、二代大光圈人像镜 XF56mmF1.2 R WR等产品也如约而至，丰富了镜头群的选择。

另外，2022年度GFX全球挑战赛这一面向全球创作者的资助项目，以及“富士百人影创官”这一由富士胶片(中国)发起并主导的大型影像挑战项目，都在2022年的X Summit上正式官宣。

百人影创官项目自公布至今，我们已经收到千余位来自全国各地优秀影像创作者们的申请，并已经和其中的60多位达成合作，由富士胶片(中国)与影创官们共创的影像项目每周都在富士数码影像官方公众号中向大家公示，希望能给大家带来更多创意灵感和技术支持。

X Summit 2021

在这届 X Summit 上，发布了最新一代的GFX中画幅相机 GFX50S II，这也是五轴防抖系统首次搭载于50系GFX中画幅机身。随航的还有轻便中画幅标准变焦镜头GF35-70mmF4.5-5.6 WR。

此外X系统也迎来了令人欣喜的更新。XF23mmF1.4 R LM WR、XF33mmF1.4 R LM WR，与XF18mmF1.4 R LM WR一同构成新一代F1.4家族的中坚力量。

X-H2S 重磅固件更新

新固件带来的深度学习功能提高了相机的物体识别表现，相机不仅能够更准确地识别物体所覆盖的识别种类也更多。

其次，即便是还没有完全合焦的物体，自动对焦系统也能迅速开始追踪，同时，得益于升级后的预对焦算法，相机会在合焦之后保持追踪。

X-H2S 兼顾静态与动态拍摄，所以视频对焦表现也有不小的升级，传感器和处理器的处理速度都得到了加强，能够在录制视频时对物体持续追焦，视频用户的体验也得到了极大的升级。

富士龙镜头固件更新

除此之外，我还有一个专门为视频拍摄者准备的消息，我们将会更新几支GF/XF系列镜头的固件，在视频拍摄中，镜头对焦马达产生的噪音对收音效果会产生一定影响，通过升级固件，搭载了线性对焦马达的镜头均能够获得更好的表现。

光圈结构的性能表现同样得到了提升，在改变光圈大小时画面的景深以及明暗过渡会更加自然，使用者能够更加自如地改变画面的效果和风格。

最新固件下载地址：

https://fujifilm-x.com/global/support/download/firmware/lenses/

除此之外，我们还提升了这些镜头在变焦时的追焦性能表现，在使用这些镜头进行变焦时，镜头依旧能够保持追焦系统正常工作，这一改进也大大提升了使用GFX/X系统拍摄视频的体验感和成功率，新固件已于4月27上线，现在即可下载，请一定记得将你的GF/XF系列镜头升级到最新固件。以保证最优使用体验。

全球挑战项目年度影展

前段时间我们公布了富士胶片GFX全球挑战项目2022年度的评选结果，在此，我想和大家分享5位全球资助奖得主和他们的项目：

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我是来自美国的Katie Orlinsky，我所拍摄的摄影项目“最后一只驯鹿”，这一项目主要关注北极驯鹿种群、加拿大西北地区的驯鹿种群数量下降的情况以及当地社区为应对这种情况所做出的努力，他们为保护这一珍稀种群付出了长足而艰巨的努力。

”

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我是摄影师黄庆军，我现在生活在美国，我创作的主题是“家当”，我想感谢那些愿意面对我镜头的家庭。

”

“

我是Sharon Castellanos 我来自秘鲁，我的摄影项目名为“解读环境”，从名字里不难看出，这是一个关注自然科学的拍摄项目，这一项目的着眼点主要关注安迪斯山脉的天气预报，这些预报不仅依赖相关科学研究，有时也会借助一些其他领域的知识，比如农业方面的相关知识。

”

“

我叫David Gaberle，我来自捷克共和国，我的摄影项目名称为“土地的低吟”，我想要在这当中探索的主题是城市的可持续性，同时通过照片和视频表达出城市生活的精神状态，我还使用EGG设备监控自己的脑电波以及情感波动，将这些数据融进了我的创作当中去。

”

“

我是Kazuma Obara，我是一名来自日本的摄影师，在我的摄影项目中，我希望去记录日本人那些被感染性疾病影响的记忆。

”

每位摄影师都有自己独特而引人入胜的项目选题，他们目前正在推进这些项目，预计将在八月份全部完成，我们将会在11月于东京的富士胶片广场展出这几位摄影师所完成的拍摄项目。

5月24日(周三)17:30，富士数码影像官方视频号、微博及B站账号都将同步直播本届 X Summit. 欢迎大家提前预约，以免错过开播时间。

随后，还有即将到来的盛会 FUJIKINA 2023 与大家见面，敬请期待!