选礼物让人头疼，来看看我们的建议吧

【天极网数码频道】一年四季中春天的节日还是非常多的，其中就包括了白色情人节。对于如何送礼估计让不少人头疼了，其实相机是个一举两得的礼物。既可以拍照又可以录视频，无论男生还是女生都会喜欢的。

首先是对焦功能，很多人拍不好照片或者视频，主要原因就是照片拍了虚焦，画面主体不够清晰。而富士X-H2搭载了基于深度学习技术的AI智能对象检测AF，能自动检测和追踪多种类型的拍摄对象，包括动物、鸟类、车辆、摩托车、自行车、飞机和火车，以及人脸和人眼，从而在实际拍摄中能跟容易出片。

同样在视频拍摄方面，X-H2支持以4:2:2 10-bit色彩进行8K/30P视频的拍摄。这对于很多专业人士来说非常实用，在对视频进行后期创作时，能按照自己的意愿，将视频剪辑成喜欢的模样。此外，X-H2拥有与X-H2S同样的散热设计，可支持最长160分钟的8K/30P视频工作时间，确保了拍摄的流畅度。

综上所述，富士X-H2是一款非常全能的相机。依托其强大的X-TRANS CMOS 5 HR传感器和X-Processor 5全新高速处理器，让相机整体的性能得到了提升，并且良好的光学性能和拓展的ISO感光度，使整机能应对任何提成的拍摄需求。

比较推荐的是选购1680的套装，X-H2搭配XF16-80mm F4 R OIS WR镜头能满足日常生活中的拍摄需求，无论是照片还是视频，都有不错的表现。

套装购买链接：https://item.jd.com/100038651631.html

另外别忘了要升级固件，获得更多性能提升。

X-H2 Ver 1.21固件：

https://www.fujifilm.com.cn/cn/zh-hans/consumer/support/digitalcameras/X-H2

样片鉴赏：

摄影师：Yuhan Ma，1/7，F11，ISO125

摄影师：Rain Chen，1/200，F8，ISO200

摄影师：Lingkai Kong，1/80，F8，ISO400