京东12.12火热进行中 多款文具限时低至1元抢

【天极网数码频道】岁末的钟声即将敲响，2025 年的崭新画卷已在眼前徐徐展开。所谓“工欲善其事，必先利其器”，新的一年里想要拥有更好的学习或办公体验，适时更新文具装备无疑是明智之举。当下，京东12.12已经正式开卖，众多高品质文具纷纷开启优惠模式，不仅有低至5折的惊喜折扣，更有超值好物1元即可抢购和每满300元减40元的优惠，又好又便宜，心动的朋友千万不要错过。

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