【天极网数码频道】2026年兰州马拉松将于5月24日盛大举行，三万三千名跑者齐聚开跑。作为本届兰州马拉松的官方合作伙伴，京东发起“京东超级马拉松・兰州站AIGC创作大赛”，面向全社会征集AIGC作品，邀请广大网友以科技创意为赛事助威，用全新方式参与这场体育盛会。即日起至5月18日，打开京东APP搜索“科技运动圈”，关注并带话题#我的跑步故事，发布AIGC作品，就有机会赢取手机、智能手表、蓝牙耳机等数码大奖，无论你是创意新手还是设计大神，都能在这里展现才华，赢取专属惊喜。

本次大赛开设海报与视频两大创作赛道，海报赛道要求参赛者使用AI工具为兰州马拉松合作品牌设计产品宣传海报，海报内容需融合运动场景，使用“京东JOY形象”，并从合作品牌主推产品中任选一款手表或耳机作为设计主产品;视频赛道则需使用AI工具制作产品宣传视频，内容需包含兰州代表性特色地标、形象或美食，同样使用“京东JOY形象”，并从合作品牌主推产品中任选一款手表或耳机作为视频露出主产品。创作完成后，参赛者打开京东APP搜索“科技运动圈”，关注科技运动圈，并带话题#我的跑步故事发布作品，即为报名成功。

此次赛事合作品牌涵盖华为、小米、荣耀、vivo、韶音、倍思、声阔等知名穿戴数码品牌，主推产品包括Xiaomi Watch S5午夜蓝、HUAWEI WATCH GT Runner 2破晓橙、MC2 AI蓝牙耳机、OpenDots 2开放式蓝牙耳机、声阔安克C50i耳夹式蓝牙耳机等专业运动穿戴设备，参赛者可以自由选择，为心仪的产品打造专属AI宣传海报或视频。

活动投稿时间截至5月18日，最终获奖名单将于当日在京东“科技运动圈”官方活动页面统一公布。为鼓励更多优质创意涌现，京东为此次赛事准备了丰厚的数码奖品，其中海报赛道一等奖为弱水时砂IPX8橙色耳机，二等奖为华为手环10标准版，三等奖为iKF C01耳夹式蓝牙耳机;视频赛道一等奖为真我GT Neo 6手机，二等奖为南卡NANK Runner Pro 5骨传导游泳蓝牙耳机，三等奖为vivo WATCH GT 2冰湖蓝。京东将邀请设计师和营销专家根据创意性和质量进行匿名综合评分，确保评选专业公正。

无论你是跑者还是创意爱好者，只要对奔跑有自己的理解，都可以拿起AI工具参与这场创作赛事，用你的作品为兰马加油助威。即日起至5月18日，打开京东APP搜索“科技运动圈”，参与比赛赢取丰厚大奖，让你的AI创意被更多人看见。