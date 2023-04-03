索尼或于6月8日举办活动，有望透露PS5 Pro相关信息！

【天极网数码频道】近日，游戏记者在社交媒体中发文称，索尼计划在6月8日举办PlayStation Showcase 2023活动，PS5 Pro的最新消息有望出现在此次活动中。

同时，有知情人士表示，索尼将在未来几个月公布PS5 Pro的最新消息，虽然目前仍不清楚索尼将会以何种方式公布这些消息。并且在PS5 Pro之前，索尼还将发布一款全新硬件，或许正是此前已经被众人所熟知的可拆卸光驱PS5型号。

PS5发布于2020年年底，如今两年多过去，也确实该推出升级版本。不过这次的PS5 Pro并非像PS4 Pro那样在性能上有着小幅提升，或是为了解决某一项功能而诞生的型号，PS5自发布以来就一直在进行内部结构的调整和零件的替换，降低生产难度和供应链问题。

从眼下的PS5性能看来，仅支持4K60帧以及所谓的4K120帧和8K分辨率，截止目前，距离PS5发售已经过去两年多，仍未实现8K分辨率。同时虽然PS5支持光线追踪技术，但是游戏要想开启完整的光线追踪功能，游戏帧率仅有30帧，这对于主张次世代的游戏主机而言，这样的帧率显然无法满足玩家需求。

因此PS5 Pro极有可能像PS4 Pro主要升级分辨率那般，主打光追性能提升。PS5 Pro或许能够维持在开启完整光线追踪技术的情况下，保持60帧稳定流畅的游戏画面。但目前PC端想要在4K分辨率下完整体验光线追踪技术，势必需要使用性能最强的显卡，例如RTX 3090系列甚至是最新的RTX 4080级别的显卡，而这对于售价仅有4000元左右的PS5游戏主机而言，难度着实不小。

PS5 Pro想要实现4K60帧完整光追性能，极有可能会用到FSR3.0技术，也就是AMD官方游戏帧率提升技术。不过想要在平衡性能与售价的情况下推出升级版的PS5 Pro，索尼依然面临着不小的难题，但面临目前内忧外患的情况下，索尼也只能背水一战了。也有消息称，目前索尼已经开始测试新款的PS5，这款机型并不是像PS4 Pro一样的半代性能升级款，而是结构上的小改款，对于性能升级方面并没有实际帮助。这款新PS5最大的改变是将配备一个可拆卸的光驱，将使用游戏机背面的额外USB-C接口连接到PS5。

这款自带可拆卸光驱的PS5机型，正是PS5 Pro之前的一款全新硬件。自从PS5上市以后，索尼就不断对PS5进行细节方面的改动和升级，以降低供应链成本。已经上市的新PS5的型号为CFI-1202，内部搭载了一块代号为Oberon Plus的芯片，同样是由索尼向AMD半定制的，最大的变化就是制程工艺从原先台积电的7nm制程工艺换成了6nm制程工艺，由此使得芯片面积从300mm²缩减到了260mm²以下，理论上还能实现更低功耗和更好散热。

事实上，PS5新的版本不仅升级了内部结构，包括新主板以及更小更轻的散热器。虽然采用了6nm工艺，但两者都具有相同的设计，并且没有对处理器配置进行任何更改，包括 API。也就是说，底层的Zen2 CPU和RDNA2 GPU部分都没有改变。测试发现，新版PS5在同样游戏性能下，减少了10%的耗电。加之索尼对内部散热系统的重构以及机型减重，整机物料造价成本也有所降低。从业内角度来看，索尼也是三大厂中第一家用上6nm处理器的主机品牌，每片晶圆产出的有效芯片数量将增加，这也有助于提高整机产能。

此外，索尼缩小了几乎所有的东西，包括主板和内部包装，以使其更轻。根据此前的消息，数字版PS5 (CFI-1202B) 重3.4公斤(比最初推出的PS5轻了500克)，根据Disc PS5 (CFI-1202A) 的说明，光驱版重3.9公斤(比最初推出的PS5轻了600克)。得益于先进制程带来了的更小体积以及更低功耗，索尼可以使用相对不那么强劲的散热设备，以达到节省成本的目的。对于 AMD 和索尼来说，这也意味着他们可以用一块晶圆制造更多的芯片，因此新版主机的生产成本可能会降低一点点。

对于玩家而言，一台光追性能更强的PS5 Pro目前看来并非刚需，很多玩家表示在帧率和光追之间做抉择依然会优先帧率。也就是说，PS5 Pro想要稳定60帧加上光追，内置显卡价格成本并不会低，这对不少主机玩家来说是个不小的考验。不过目前仍是传言，具体消息还要等到6月份的索尼活动才能得到解答。