齐聚世界摄影大咖，富士X-SPACE与玛格南图片社再度联手

【天极网数码频道】由富士胶片联合世界纪实摄影知名机构――玛格南图片社(Magnum Photos)共同发起的“无论蜿蜒曲折，我们终将合流相汇/Curved Lines”展览将于2023年4月20日正式登陆位于上海淮海中路的“X-SPACE富士影像共享空间”，开始为期六周(4月20日-5月31日)的展出。

此次展览的名称灵感来自于一个简单的观察，即参展的三位摄影师在地球上的位置与上海的关系。伊斯坦布尔的Emin Ozmen与上海西部的距离几乎与加州的Alessandra Sanguinetti与上海东部的距离相同。而Emin Ozmen的家乡伊斯坦布尔恰好位于上海与Gregory Halpern生活和工作的纽约罗切斯特之间。这样在地理位置上的巧合成为了富士胶片能够再次完成一个参与者几乎横跨全球的项目的契机，最终将这三位摄影师的作品带给中国观众。

著名的玛格南图片社成立于1947年，成员分布全球，他们创作的纪实摄影包含艺术和新闻摄影，致力于纪录人类人文摄影档案。此次展览，由策展人Philipp Ebeling以及3位玛格南摄影师Emin Ozmen、Alessandra Sanguinetti和Gregory Halpern一起，在地理与时间之海上完成这场仪式。

与此同时，在展览展出期间，富士胶片邀请摄影师Emin Ozmen作为发起人向热爱摄影的朋友征集视频作品，作品将在“无论蜿蜒曲折，我们终将合流相汇/Curved Lines ”线下展览中放映，成为展览的一部分，并有机会入选线上精选推文，同时在X-SPACE官方平台展示。为中国摄影专业人士及爱好者提供了一个交流切磋的平台。

作品展览现场，Emin Ozmen用相机纪录下了家乡伊斯坦布尔水边的生活景象。这条著名的海峡将亚洲与欧洲大陆分隔开来，这样宏大的场景却成为了Emin记录每日生活的背景。被誉为地中海世界重要的城市――伊斯坦布尔，在其近两千年的城市史中经历了一系列的重建与先后的希腊化、伊斯兰化与现代化进程。同时这座城市也在地中海世界的经济与文化中、以及近代的欧亚历史中有着特殊的地位。他的影像作品一直在探索对比，纪录这座城市中的有趣对比：世俗派女性和宗教派女性，西部沿海的世俗派地区和中东部高原地区的宗教派地区，年轻人的奔放活力和年长者的舒缓放松，光和影，古老和现代等的表象差异。他的作品以一种非常经典的人文视角展示了他眼中的这座混合型的城市与生活。

另一位Gregory Halpern的作品从本质上来说是很典型的纪实作品，但是视角并不局限于某个特定的地点，他的人像作品也并不会完全聚焦于画面中的模特。反而，Halpern似乎在寻找一些更具普世价值的东西。他的作品看似取消了画面内容中的意义，让观众不能一眼看出拍摄的意图，但每幅照片存在的内在意义确是现实的、具有历史意义的。Halpern来自美国著名的五大湖地区城市――罗彻斯特，早年利用水利条件辉煌过一段时间，但由于后期更便捷、更效率的产业兴起，罗彻斯特的优势不在，随之没落。他作品中的人面无表情，似乎对未来有着迷茫;原本整洁的街道，变得杂草丛生、落叶满地;建筑画满了涂鸦，防空洞被废弃。整个城市逐渐变得原始，早年光鲜亮丽的景象不再。他的作品里流露出了美国文化发展历程的蛛丝马迹，但又有不少珍奇异景，恰好位于日常生活的边界之外。

第三位Sanguinetti的拍摄思路更为抽象。她回归到了一个让她着迷，或者说让她整个职业生涯都感到困惑的主体上：人类与动物之间充满矛盾的联系。她在这次展出中的作品均以黑白形式进行拍摄;布光方式也以单灯为主，更凸显作品的戏剧性。这样的设计给她的作品带来了哥特式的风格。Sanguinetti，1968年生于纽约，从2岁起一直到2003年都生活在阿根廷。在阿根廷的这段时间里，她经常与农场上的各种动物相处，并对它们产生了好奇。儿时的农场经历，让她看到了人类残忍地对待动物，这也让她开始思考人与动物之间的关系，使她更加的尊重动物，把动物像人类一样对待，给她们拍摄照片。此次展出的作品的主体便是都与动物相关的。

此次“无论蜿蜒曲折，我们终将合流相汇/Curved Lines”影展将这三位来自地球两端、风格迥异、方法悬殊的摄影师的作品汇集到一起，创造出彼此独立却浑然一体的空间。独立摄影师、出版人兼策展人Philipp Ebeling有言：“弯曲的线条是一种隐喻，这当中所蕴含的意义将这三位各不相同的摄影师的作品汇集到了一起。”分裂、衰败、死亡不意味着终结，在文化、经济对比、生命矛盾中孕育出新的生命才难能可贵，这新生命不仅仅是生物意义上的，也是整个社会的。Philipp Ebeling用“水”将三位摄影师汇聚到一起，用他/她们对自己家乡“藕断丝连”般情感的作品告诉我们接受自然规律的变迁，让社会变得更加活力而又包容。

此外现场参与小红书互动还有机会免费获得限量版“无论蜿蜒曲折，我们终将合流相汇/Curved Lines”展览纪念帆布袋，只需关注@XSPACE富士影像共享空间小红书账号，发布包含此次展览线下观展的原创图文笔记，带上标签#CurvedLines展览、#XSPACE展览并且定位在X-SPACE富士影像共享空间，在X-SPACE上海前台出示图文笔记页面即可。数量有限，先到先得。

关于参展摄影艺术家

Emin Ozmen，玛格南摄影师。其深具影响力的作品使人们关注那些自然灾害、内乱和腐败的受害者的痛苦。几年来，其一直在进行两个长期项目。《Limbo》记录了因冲突的螺旋式上升而背井离乡的人口，以及关于在土耳其酝酿了几十年的库尔德人冲突的《隐藏的战争》。其的作品被《时代》周刊、《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《巴黎竞赛》、《新闻周刊》等刊登。

Gregory Halpern，玛格南摄影师。因其直观丰富的彩色摄影作品而闻名，这些作品引起了人们对严酷的社会现实以及日常生活中无误的陌生性的关注。其作品植根于现实和自然的崇高性，这种方法使他拍摄了美国锈带的后工业城镇的生活，洛杉矶的人和地方，以及日全食的独特的统一体验。

Alessandra Sanguinetti，玛格南摄影师。以其抒情的、柔和的摄影风格而闻名。其作品探讨了记忆、地点和青年的心理过渡等主题，是古根海姆基金会奖学金和哈苏基金会资助的接受者。其照片被公共和私人收藏，如现代艺术博物馆(纽约)、旧金山现代艺术博物馆、休斯顿美术博物馆、波士顿美术博物馆。其曾为《纽约时报》杂志、《生活》、《新闻周刊》和《纽约客》杂志拍摄照片。

关于上海X-SPACE富士影像共享空间

富士X-SPACE是以影像艺术交流、推广影像文化为基础，集富士相机全系列产品体验展示与服务、摄影教育、专业影棚、影像处理与输出、艺术影像画廊、影像交流活动于一体的共享影像空间，致力于成为影像艺术家及终端消费者进行沟通交流的纽带。继2018年在上海开设首家富士X-SPACE后，2022年初北京富士X-SPACE也正式开幕，欢迎所有热爱影像文化的公众到访。