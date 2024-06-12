海量爆款办公外设好物限时直降 京东618办公国货之光品类日重磅开启

【天极网数码频道】6月11日，京东将与国产办公外设品牌联手，为用户带来办公外设国货之光好物低价开抢，为想要换新办公外设产品的企业和个人提供实在的优惠。本次活动中不但有海量国产办公外设爆款好物，还提供了限时直降、一件五折、贴心赠品等丰厚福利。正值618大促，想要换新办公外设的朋友们不要错过这次好时机，打开京东APP搜“国货之光”即可享受众多办公国货好物。

对大多数用户而言，还是操作简单的打印机更适合上手。得力激光打印机操作起来就非常简单，打印机搭载了2.4英寸的彩色中文显示屏，操作一目了然。手机端只需两步就能连接打印机，简单又方便。6月11日京东到手价为899元，下单立省200元，还能享以旧换新至高补贴200元。此外得力智能家用保管箱也是不错的选择，可妥善保管重要文件和财物，6月11日惊喜价399元。

联想 M1688DW Pro激光打印机首创打印行业的AI语音操控功能，可通过语音指导打印机配网打印，AI还能提醒耗材余量等，简单又便捷。打印速度更快且还能通过APP进行远程打印，居家或办公需求都能轻松应对。6月11日京东到手价为899元，评价可抽20元E卡。

很多朋友时常觉得手机的存储不够用，但为此换个新手机又不值得，那可以考虑华为家庭存储。手机一碰即可扩容，照片、视频秒拍秒传，告别内存不足。各账户之间相互独立，多人使用个人隐私也不会外泄。上传的文件可在手机、PC、平板多种设备上查看和共享。此外，还支持AI语义搜索，只需3秒就能提取图片、视频中的信息，快速找到所需内容。6月11日京东国货品类日活动有16TB和无盘版两个版本，16TB版到手价4399元，前50名下单赠送ups，Plus会员还可享折上折;无盘版前5名下单可享5折优惠，1099元即可入手。

喷墨头易堵塞，更换起来还让人一手墨水，那可以试试激光打印机，从根源解决喷墨堵头烦恼。奔图M1 lite激光打印机采用激光打印技术，永久告别喷墨头堵塞。月打印负荷达8000页，轻松满足居家打印需求。此外全中文触控面板和手机无线连接也让操作变得更加简单，老人孩子都能轻松上手，6月11日京东价为699元，下单可享30天免费试用，并加赠原装硒鼓。华为激光打印机PixLab X1同样采用激光打印技术，并加持了HarmonyOS系统，手机上打开的图片、网页或WPS文档只需轻碰Huawei Share感应区即可打印，便捷超乎想象，6月11日京东价为1199元，PLUS会员可享折上折。

打印是现代办公的重要需求，国货品类日来京东买打印机更划算。芯烨XP-D10热敏标签打印机，支持各家快递面单，方便对接各个平台，也兼容各类打印软件。打印宽度达72mm，有可移动导纸夹可精准卡位，还有智能自动吸纸退回功能，打印得心应手。6月11日京东到手价为98元，晒单送20元京豆。用完的废弃文件不好处理，那不妨考虑科密的商用办公碎纸机，拥有18L的大容量，保密等级达德国五级保密，碎纸效果达米粒级，还可强力粉碎光盘、卡片、书钉等，轻松满足中小企业的日常需求。6月11日京东享一件真五折优惠，到手价为299.5元。

此外。洛斐花幔仙踪键盘采用了单色简笔的渐变蓝设计，营造少见的静谧感，让心绪更宁静，6月11日京东优惠叠加直降百元，到手价568元。小米草莓熊键鼠套装则是小米与迪士尼联名推出的迪士尼100周年限定版，鼠标的充盈曲线舒适承托手掌，键盘按键采用微曲面设计，手感柔和，6月11日京东限时直降70元，到手价229元。

京东一直致力于为用户带来优质的产品和舒适的购物体验，这次办公国货之光活动中的办公外设产品无论是品质还是价格都非常值得入手，心动的朋友记得锁定京东，赶紧来挑选心仪的好物吧。