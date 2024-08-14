黑神话京东自营旗舰店正式开业 联名服饰限时优惠会员可领70元优惠券

【天极网数码频道】《黑神话：悟空》全球同步上线的日子即将到来，针对还未准备好游戏装备的消费者，京东先人一步首发八位堂、飞智八爪鱼等品牌新款游戏手柄，在京东下单游戏手柄的消费者有机会抽到《黑神话：悟空》游戏兑换码。值得一提的是，黑神话京东自营旗舰店也已正式开业，店内联名服饰限时优惠，会员还可领取70元专属优惠券。“天命人”的相关装备都有哪些，现在就来看看吧。

对于手柄玩家而言，想获得更加沉浸的“西游之路”体验，游戏手柄的设计至关重要，在京东先人一步上线的八位堂新款游戏手柄不仅颜值手感皆上乘，还融汇了金箍棒、紧箍等尚未公开的重要装备元素，让游戏体验更加出色。L型肩部架构还可让玩家将法术招式或心仪的自定义按键映射至小肩键，手柄京东价169元，目前已开启预售，8月18日10：00即可支付尾款。同样体验出色的还有在京东先人一步上线的飞智八爪鱼新款游戏手柄，该款手柄将于8月19日20：00在京东正式开售。

除了手柄以外，索尼PS5(轻薄版1TB)也是畅玩《黑神话：悟空》的实力装备，凭借高速SSD，产品对于已安装的PS5游戏能够实现近乎即时的加载时间，进一步完善了游玩过程，在实际体验时，打开《黑神话：悟空》的时间也会更短，能更加省心的进入“西游世界”。此外，索尼PS5(轻薄版1TB)还支持触觉反馈、自适应扳机、Tempest 3D音效，带来沉浸式游戏体验。游戏显示方面，产品还支持光线追踪功能，西行路上的倒影都将随着时间空间的变化而移动，显示效果如同真实世界一般，这款产品目前京东价为3399元。

在黑神话京东自营旗舰店中，消费者还能购买到吉考斯工业×黑神话悟空联名系列《心猿》拼接烧花图案短袖T恤、口袋短袖衬衫、假两件中长款衬衫、图案口袋短袖T恤、水洗棉质长裤、棒球帽、斜挎包等不同风格不同款式的个性化联名服饰。这些服饰尽皆承载了《黑神话：悟空》的作品气质，让游戏的魅力能够延伸至现实世界当中，感兴趣的消费者现在即可进入黑神话京东自营旗舰店选购适合自己风格的联名服饰。

游戏即将在全球正式上线，还未来得及入手游戏装备的消费者依然可以在京东快速入手游戏机、游戏手柄、台式机、显示器等丰富海量的游戏装备，并在8月20日当天成为首批开玩的“天命人”。广大消费者也可持续关注京东，众多游戏好物也将会陆续先人一步首发上线。