京东投入千万资源推安防监控行业标准 让“像素虚标”成为过去式

【天极网数码频道】当下，大众安全意识持续增强，对生活便利性的要求也逐步提高，家用及商用监控摄像头顺势成为许多家庭和企业的常见配置。9月23日，智见未来・2025京东安防监控行业峰会在北京举办，中国电子视像行业协会、中国电子技术标准化研究院副院长等行业权威专家，以及小米、海康威视、萤石、神眸、大华等头部企业代表出席，共同探讨安防监控行业的发展趋势与未来机遇。会上，京东联合中国电子视像行业协会发布《家用及类似用途监控摄像头技术规范》，旨在推动行业走向规范化，为构建健康透明的安防监控生态奠定基础，让行业发展有章可循。

然而，在安防监控行业快速发展的过程中，市场也出现了一些不容忽视的问题。部分产品存在参数虚标、质量参差不齐等情况，这不仅损害了消费者的利益，让消费者在选购产品时面临诸多困扰，也对行业的整体形象和健康发展造成了一定的阻碍。为此，京东联合行业协会推出行业首个“像素检测认证”标准，依托专业检测机构，对产品像素等关键参数进行严格验证，确保产品信息真实可靠。通过认证的产品将在京东获得专属标识，方便消费者识别和选购优质产品，增强消费者购物的信心。

京东自2012年售出第一台监控设备以来，始终与合作伙伴协同推进产品线上化、品类拓展与技术升级。2014年，京东监控品类年成交额突破一亿元;2019年，平台诞生年成交额过亿的明星单品，印证了市场对优质监控产品的高度认可;2020年起，京东通过C2M(反向定制)和场景化营销，推动多款产品实现迭代升级，持续满足消费者多元化需求。2025年，京东将监控品类纳入“超级趋势”计划，进一步加大资源投入，全面助力品牌成长。在政策利好的推动下，京东监控品类保持稳健增长，800万高像素、双摄及无线免流等创新产品销售表现亮眼，连续多季度实现显著提升。

京东对安防监控行业的支持将持续深化。未来三年，京东计划投入超千万元用于推广行业标准，通过资金与资源协同，加速规范应用与普及。同时，京东将依托站内千万级流量活动，为符合标准的品牌提供曝光支持，助力其建立放心、可靠的产品形象，增强市场竞争力。

未来，京东将继续与行业各方携手，共建规范、透明、创新的安防监控品类新生态，为每一个家庭和企业带来更安全、更便捷的智能体验。