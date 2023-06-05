618数码产品优惠中，中画幅镜头好价等你

【天极网数码频道】作为数码爱好者当然不能错过今年的618，虽然现在是5月份，但其实618活动已经陆续开始了。一众数码产品都以非常不错的价格登录各大平台，想要在近期入手数码产品的朋友，千万不要错了哦。

那说到数码好物，相机这个品类一直是爱好者们关注的热点。而富士胶片凭借其复古的造型和强大的性能，深受消费者们的喜爱。而它旗下除了半画幅相机外，还有更具专业性的中画幅相机。随着其不断的更新迭代，中画幅相机的镜头阵列也在逐步完善，今天就来推荐三款非常不错的中画幅镜头。

富士GF110mm F2 R LM WR是一款用户人像拍摄的中长焦镜头，其等效焦距约为87mm(35mm格式下)。最大光圈为F2.0，其拍摄效果能带来迷人的背景虚化效果，同时在焦内部分可获得清晰的成效。它采用了线性马达，能让相机在AF模式下实现快速且安静的自动对焦。

其内部结构为9组14片镜片结构，其中4片ED镜片，能有效降低成像畸变和色差，9片圆形光圈叶片则能为前景和后景带来美妙的散景效果。镜头本身采用了全天候防滴防尘设计，可以在低至-10℃的温度中工作，从而适应各类恶劣天气条件。

购买链接：

https://item.jd.com/4441271.html

富士GF50mm F3.5 R LM WR是一款非常便携的人文镜头，该镜头具有非常轻巧的体积，直径为84*48mm，重量约为335g。镜头为6组9片的光学结构，其中包括一枚非球面镜片，它可大幅降低畸变和失真，从而获得出色的分辨率和丰富的色调。

非球面镜片可消除并修正像差以呈现高品质的图像质量，由于一片非球面镜镜片具有多片球面镜片的效果，因此减少了镜片的总数。镜头拥有10个密封点，具有出色的防尘防滴性能，在恶劣的环境中也能非常稳定的拍摄。

购买链接：

https://item.jd.com/100024858890.html

富士GF80mm F1.7 R WR是一枚拥有超大光圈的定焦镜头，镜头拥有9组12片的光学结构，其中包含了一片非球面镜片和两片ED镜片。非球面镜片以减少球面像差和畸变。能让它在搭配中画幅相机时，也能获得高水准的清晰图像。

超大光圈的设计并没有为性能妥协，镜头即使在最大光圈下也可兼顾多样焦距和无失真画质，是非常出色的人像镜头之选，搭载的直流马达和高精度GMR传感器，可实现精准的自动对焦。

购买链接：

https://item.jd.com/100018421892.html

样张欣赏：

摄影师：Karen Hutton，1/125，F8，ISO 100，使用镜头：GF110mm F2 R LM WR

摄影师：Alex Liverani，1/4000，F16，ISO 800，使用镜头：GF50mm F3.5 R LM WR

摄影师：Chris Knight，1/250，F2.0，ISO 500，使用镜头：GF80mm F1.7 R WR