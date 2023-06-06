拥抱更强画质 富士GFX 50S II中画幅无反相机618促销来袭

【天极网数码频道】中画幅相比全画幅拥有更高的分辨率、更靓的色彩还原力，以及更优秀的细节表现力，富士GFX 50S II中画幅无反相机作为一款民用级产品深受摄影人群喜爱。618期间富士GFX 50S II中画幅无反相机迎来促销优惠，裸机参加活动，原价25900元，现只需21900元即可入手，一起来了解下吧。

富士GFX 50S II的基础性能相当强劲，其采用5140万像素中画幅影像传感器，搭配同样出色的镜头能够输出极高图像分辨率，并能让相邻像素间隔更大，进而提升各像素间的亮度分辨率，增加图像清晰度，最终画面里每一处细节都清晰还原。得益于中画幅的独特设计，各像素的光接收区域更大，单个像素面积是全画幅传感器的约1.7倍，即便弱光条件下也能最大程度降低噪点，呈现清晰画质。

若想驾驭复杂拍摄场景，还得拥有一颗澎湃的大心脏，富士GFX 50S II内置X-Processor 4高速图像处理引擎，加上全新算法优化，使得自动对焦系统得到显著升级，能够轻松实现对面部/眼部的高精度自动对焦，将模特最美的状态进行定格。与此同时五轴机身防抖(IBIS)机制能够提供多达 6.5 挡防抖功能，这对户外抓拍情境非常实用，帮助摄影用户更好地捕捉精彩一瞬。令人欣喜的是，富士GFX 50S II引入了丰富模拟胶片效果，能够为作品带来全新活力。

虽然采用的是大尺寸中画幅传感器，但富士GFX 50S II的机身尺寸却非常浓缩，高度104.2mm，厚度87.2mm，镁合金机身在增加整体强度的基础上还将重量控制在了900g，因此可以非常方便地随身携带。

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除裸机外，富士GFX 50S II搭配GF35-70mm镜头的套机也深度参与此次活动，原价29500元，现只需25500元即可入手。

富士GF35-70mm镜头采用9组11片(含1片非球面镜片和2片ED镜片)镜片结构，能够有效抑制球面像差、失真和色差，帮助用户获得更高品质的作品。为了更加快速精准地进行自动对焦，富士为这款镜头内置了步进马达，用户进行抓拍操作时能更加得心应手。

富士GF35-70mm镜头是一款机身小巧轻便的中画幅变焦镜头，收缩状态下的机身长度为73.9mm，再加上390g的机身重量，搭配富士GFX 50S II可以非常方便地随身携带。令人欣喜的是，这款镜头采用全天候镜身设计，兼顾密封与防尘防潮特性，因此能够适应各种复杂气候与地貌环境中的拍摄需求，带来满满的安全感。

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摄影师：Justine Milton，1/100sec，F2.8，ISO 2000，使用相机：GFX50S II

摄影师：Tommy Simonsen，1/400sec，F10.0，ISO 50，使用相机：GFX50S II

摄影师：Eren Sarigul，1/250sec，F5.6，ISO 3200，使用相机：GFX50S II