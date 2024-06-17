关注京东618总裁直播 6月18日领海量红包抢爆款好物

【天极网数码频道】总裁来京东，省钱又轻松!目前京东618即将进入高潮期，为进一步带给消费者“又便宜又好”的购物体验，京东携手3C数码品牌打造“总裁福利趴”活动。6月18日，三星、vivo、realme 、LG的各品牌总裁将化身数字人主播现身京东直播间，带货旗舰手机、显示器等3C好物，更推出海量红包雨、超值购机折扣、抽送免单等惊喜福利。来京东APP搜索“总裁直播”即可进入相应直播间。

有换购手机需求的消费者，敬请锁定三星、vivo、realme三场直播，基于京东云言犀技术，三位总裁将化身AI数字人陪你畅聊手机黑科技，还有京东618终极福利大放送。6月18日16:00，三星电子大中华区移动通信线上营销部副总裁吴维将用AI数字人的身份在直播间为用户带来多款前沿AI、折叠屏手机等，包括三星Galaxy S24系列旗舰手机、三星Galaxy Z Fold5、三星 Galaxy Z Flip5折叠屏手机等。Galaxy AI加持，智享生活办公。在直播间购机，全场至高立省3700元，至高加赠三星智能手表。

6月18日16:30，vivo产品副总裁黄韬版AI数字人将空降直播间，在畅聊手机黑科技的同时，还有终极福利大放送：购指定机型抽免单，更狂撒20万元红包雨，为消费者谋取更多福利。

6月18日12:00，真我realme副总裁徐起同样会以AI数字人的身份来到直播间，消费者不但可抢万元红包雨，在直播间购机还有机会获得五折的超值福利。

除了手机产品，还可以来直播间跟着品牌总裁购其他爆款3C数码产品。6月18日17:00，LG电子中国区总裁李东善也会化身AI数字人现身LG显示器京东自营旗舰店直播间，不但会带来高至618元的红包，还有蓝牙音响免费抽等超值福利。通过言犀语音大模型，AI总裁将用流利的中文直播带货，也会成为直播间一大看点。

6月18日，想跟着3C数码品牌总裁选购手机、显示器，就打开京东APP搜索“总裁直播”，接住泼天的福利!今年618从6月17日晚8点开始，京东618最后28小时补贴翻倍，周年庆最后一波!