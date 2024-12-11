换新3C数码产品来京东12.12 领国家补贴至高优惠2000元

【天极网数码频道】时间转眼到了12月，不知不觉间，2025年的轮廓已经清晰可见，回顾年初定下的计划，不知如今的你完成了多少呢？无论如何，新的一年都值得我们以崭新的状态迎接，而年末撞上12.12大促，正是适合辞旧迎新换新3C数码装备的好时候。目前，又好又便宜的京东12.12正在火热进行中，京东携手品牌厂商带来爆款产品限时直降、每满300元减40元等超值优惠，部分3C数码产品还可使用国家补贴享8折优惠，单品至高立减2000元。除此以外，消费者还可在京东3C数码12.12会场瓜分2万张PLUS会员年卡，福利丰厚。活动期间，用户打开京东APP搜索“手机数码年末大促”即可进入3C数码会场，心动的朋友们不要错过这次难得的机会。

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新的一年即将到来，想要好好提升自己的办公学习效率，可以换新一台功能强大的办公笔记本。联想小新Pro 16 2024，搭载英特尔酷睿Ultra 5和锐炫ARC核芯显卡，性能释放最高可达65W，可支持高达200亿参数的AI大语言模型不联网运行，本地AI只需1秒即可完成生图，无论是娱乐还是AIGC创作都能轻松应对。京东12.12到手价5999元，部分地区还可使用国家补贴享8折优惠。

越来越多朋友喜欢用相机记录生活的精彩时刻，而如果想要改善拍摄时手抖的困扰，可以入手一台稳定器。DJI RS 3 Pro套装，采用新升级的第三代RS增稳算法，不论是低角度、奔跑还是车拍场景都能保持画面稳定。同时还采用了加长碳纤维轴臂，提供更大调平空间，且承重能力高达4.5kg，满足多样化拍摄需求。日常价5999元，京东12.12到手价3999元，还赠送价值999元的RS 3D跟焦系统。

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