来京东搜“京造文具”开启京造文具专属会场 一站式购齐新学期装备

【天极网数码频道】8月11日，京东京造文具正式上线，带来中性笔、本册、收纳袋、订书机、粘土等丰富文具品类好物。此前在2025世界机器人大会上，京东京造文具的笔与本便作为官方指定文具首次亮相，并凭借出众的品质获得了参会者的广泛好评。作为京东自有品牌，京东京造文具依托京东供应链优势，结合对文具消费需求与用户购物体验的深度洞察，让消费者能以低廉的价格享受到高端品质的源头好货与优质服务。为助力更多用户入手京造文具，京东上线了京造文具专属会场，下单部分文具还可享3件8折优惠，并有机会赢北京环球影城门票和京造文具大礼包，打开京东APP搜索“京造文具”即可进入会场，一站式购齐所需文具装备，下面来看看有哪些值得入手的京造文具好物吧。

本次2025世界机器人大会官方指定的京东京造文具包括经典商务皮面本与经典按动中性笔，这两款产品目前均已上线京东京造文具会场。其中皮面本内页为米白双胶纸，书写流畅不晕墨，封面设有插袋便于存储名片、资料等，兼具实用与商务美学，其中25K/80张款京东售价8.5元;中性笔采用顺滑速干的进口油墨，大容量储墨最高书写长度可达700米，笔身为PC防弹玻璃同源材质，轻盈又耐用，12支装京东售价18.9元。此外，想要入手美工画笔的用户可以选择京东京造大容量小双头勾线笔，笔头有0.5mm与1.2mm两种规格，油墨速干且防水，出墨稳定不易晕染，12支装京东售价10.9元，非常划算。

作为装订文件的好助手，订书机是很多用户的办公必备，京东京造文具会场也提供了丰富的选择。例如京东京造12号Air Desk订书机，可一次装钉80枚，机身轻巧不占空间携带更方便，马卡龙配色元气感十足，京东售价6.6元。京东京造12号自储钉省力订书机套装包含订书机与一盒24/6订书钉，订书机顶部可储钉免去寻钉烦恼，结构省力单手也可握，换钉时还可自行固定卡槽，使用更安全，京东售价14.9元。想要收纳有序可以入手京东京造马卡龙拉链袋协助自己，这款产品采用京东严选PVC材质，防水防尘牢固耐用，容量充足适用于丰富场景，京东售价9.72元。

新学期在即，正好可以来京东京造文具会场一站购齐学习所需文具。京东京造肤感皮面本甄选亲肤触感皮面，防水耐磨触感温润，80g厚实内页书写不渗墨，还设计有精致丝带引章，定位更方便，其中A5/80页 4本装京东到手价19.71元。想要保护书籍封面可以提前备好包书皮，京东京造自粘包书皮采用了切角书膜，撕开封面即可紧密贴合，无需裁剪小朋友可自行操作，书膜磨砂透明不遮挡文字，40张京东到手价19.66元。此外还有京东京造36色超轻粘土盒装升级款，每块粘土单杯收纳，粘土柔软易塑型，品质经过SGS认证安全无毒，孩子使用更放心，京东售价39.9元。

京东不但能为用户带来性价比出众的文具好物，还能提供周到的服务和完善的售后保障。目前京东京造文具正在站内热销中，在活动会场还有更多品类的优质文具可选，想要获得又好又便宜的购物体验，那就锁定京东京造文具下单吧。