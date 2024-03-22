NM卡存储容量取得新突破 Lexar雷克沙行业首款1TB NM卡将在京东全球首发

【天极网数码频道】在3月20日举行的CFMS2024峰会上，全球知名数字存储解决方案提供商Lexar雷克沙宣布推出全行业首款1TB超大容量NM存储卡，兼容华为Mate/P/nova/畅享/Pocket等部分系列旗舰手机、平板电脑，同时也适用于荣耀手机、平板等部分机型，目前京东站内已可购买512G版本，1TB版本的新品预计将在二季度抢先在京东全球首发。

现如今使用手机平板拍摄视频照片已经成为消费者刚需，大量的文件数据自然需要更大的存储容量。Lexar雷克沙1TB NM卡不仅存储容量大体积也更小，面积比市场主流通用存储卡小34%，同时安装也十分方便，使用华为或荣耀手机、平板的消费者只需要使用空余的Nano SIM卡座便能轻松安装马上使用。另外一方面来看，使用Lexar雷克沙1TB NM卡的消费者不仅拓展了设备的存储空间，同时也省下了一笔钱，相比多花费上千元购买一部1TB容量的手机或品牌，消费者仅需花费几百元购买这款NM卡也能获得同样大小的存储空间，因此该款产品也具备较高的性价比。

NM卡是存储卡中的一种细分产品，其由ITMA协会的专利授权，是属于中国独有专利协议的创新产品。长期以来，存储卡的许多技术协议都源于国外，Lexar雷克沙积极参与行业标准建设，与华为等业内知名企业共同发起ITMA智慧终端存储协会，推动NM Card卡全球标准建设，并成为首个获得ITMA协会认证发布NM Card存储卡的品牌。在此基础上，专属于中国独有协议的Lexar雷克沙NM卡也应运而生。在NM卡研制方面，Lexar雷克沙始终与华为保持着密切合作关系，此次发布的Lexar雷克沙1TB 超大容量NM卡更经过了Lexar质量实验室及华为实验室双重测试验证，是唯一获得NM Card存储卡类目DFH (DESIGN FOR HUAWEI，华为智能配件合作伙伴计划)认证的品牌产品，其不仅与主机设备兼容性高，同时也为消费者带来了更好的使用体验。

早在2023年年底，Lexar雷克沙便已在京东上线了适用于华为智能产品的512GB NM存储卡，刷新了市面上主流的128-256GB容量记录，为消费者带来更多存储选择。该卡支持eMMC5.1协议，读取速度可达到90MB/s，写入速度为85MB/s。高速读写性能不仅能够满足用户对于高速连拍的需求，在拍摄4K 60fps和1080P视频时更能实现如内置存储般流畅的使用体验。值得一提的是，消费者现在即可在京东下单该款NM存储卡，轻松存储18万张10MP 照片或530分钟4K高清视频。此次1TB超大容量的NM存储卡新品推出，再一次突破行业新纪录，创造了新的里程碑，同时Lexar雷克沙1TB NM卡也将在京东提前上线，需要抢先入手的消费者记得首选京东。

随着Lexar雷克沙携手华为等知名企业不断将NM卡等存储卡拓展至更大容量，消费者的存储体验也将进一步被刷新。此外，随着华为荣耀的手机平板销售热度持续走高，NM存储卡也获得了越来越多的关注。京东作为备受消费者信赖的3C数码新品首发聚集地，在全渠道NM存储卡的销售方面一直保持领先，本次也携手Lexar雷克沙等国产存储品牌为消费者带来更快的上新速度和更完善的服务，并成为Lexar雷克沙行业第一款1TB NM存储卡的先人一步全球首发渠道，感兴趣的消费者可以关注京东购买。