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京东618限时加码！6月1日iPhone 15限量低至4579元

2024-06-01 16:40:11 Yesky天极资讯

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  【天极网数码频道】京东618火热进行中，为了让果粉们能买到“又便宜又好”的Apple产品，6月1日Apple产品京东自营旗舰店继续加码，iPhone 15 Pro叠加平台补贴后限量低至5929元起，PLUS会员最低到手5896元起;iPhone 15叠加平台补贴后限量低至4579元起，PLUS会员最低到手4553元起。此外，还有限时限量6期免息、以旧换新额外至高补贴660元，换机省钱又省心，打开京东APP搜索“苹果大额券”直达。

  其中，iPhone 15 Pro 128GB限时优惠2050元，叠加20元平台补贴，限时到手5929元起，iPhone 15 Pro 256GB限时优惠2150元，iPhone 15 Pro Max 256GB限时优惠2250元;iPhone 15 128GB限时优惠1400元，iPhone 15 256GB限时优惠1450元;iPhone 15 Pro Max 512GB限时优惠2350元，iPhone 15 Pro 512GB限时优惠2100元。上述产品均可叠加20元平台补贴，京东PLUS会员还可更优惠，iPhone 15系列低至4553元起。

  买iPhone 15认准京东618，打开京东APP搜索“苹果大额券”即可购买。

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