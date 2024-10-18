11.11入手3C数码好物就来京东 现货价更低 无需等预售

【天极网数码频道】现货价更低，好价不怕比，京东“真低价擂台赛”活动正在如火如荼地进行中。现在打开京东APP，搜索“真低价擂台赛”即可直达活动会场。可以看到，包括笔记本电脑、手机、手持云台、蓝牙耳机、学习机等在内的多款3C数码品类产品售价均低于其他平台同款产品价格，相比于其他平台的预售机制，京东3C数码产品都是低价现货，下单即可发货。

荣耀100 Pro在京东以现货开售的形式带来了低价，准备打算换新机的消费者可以闭眼入，其现货价格仅需1999元，而某平台的预售价格则是2399元，在京东下单不仅能少花400元，还能以更快的速度入手现货荣耀100 Pro，直接用上新机。

活动中的戴尔笔记本电脑，在京东的现货价格是7399元，领取政府补贴后，5919.2元就可以到手，而某平台的预售价格则是7499元，比京东贵100元，相当于在京东能以近78折的价格拿下某平台预售商品现货。还有大疆DJI RS 3 Pro套装，在京东的现货价是3999元，某平台预售价则是5999元，预售价比京东现货价贵了2000元，京东现货价相当于某平台预售价的67折。学习机方面，京东现货价8799元的科大讯飞AI学习机T20 Pro，某平台预售价则为8999元，比京东贵了200元，京东plus会员到手价更低。想换蓝牙耳机的朋友可以考虑Cleer ARC 1代开放式蓝牙耳机，某平台预售价799元，而京东现货价只需499，整整便宜300元。家里有小朋友的消费者可以考虑入手美国国家地理，京东现货价445元，某平台预售价为490元，京东现货价相当于某平台预售价的9折。

今年11.11，各平台纷纷提前开启，其中抖音、天猫等购物的平台的预售玩法赢得了消费者的广泛关注。而京东则在10月14日晚8点直接现货开卖，带来全场直降、每天可领60元额外补贴、跨店每满300元减50元等多重优惠，除了价格划算，消费者也无需等待预售期，下单之后即刻发货，提前到手自己心仪的3C数码产品。

依托现货开售和低价好物，京东在11.11期间始终为消费者带来“又便宜又好”的购物体验。目前，京东11.11仍在火热进行中，打开京东APP搜索“真低价擂台赛”，真低价现货好物即刻到手。