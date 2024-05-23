记录家庭温情：富士X-H2相机与大光圈镜头捕捉旅行中的美好瞬间

【天极网数码频道】家庭出游是生活中珍贵的时刻之一，而将这些温馨的瞬间永久记录则需要一台高性能的相机和合适的镜头。富士X-H2无反相机，搭配XF56mm F1.2 R WR和XF90mm F2 R LM WR大光圈镜头，是记录家庭出游时人像摄影的理想选择。

富士X-H2无反相机，搭载4020万像素的第五代X-Trans CMOS传感器和X Processor 5图像处理器，以其卓越的图像质量、高解析力和精准的色彩再现能力，树立了新的行业标准。其搭载的先进EXR处理器不仅加快了图像处理速度，同时在高ISO值下也能保证图像的低噪点水平。

X-H2的像素位移多重拍摄功能，通过内置稳定系统微调传感器，实现半像素级别的精准移动，连续拍摄20帧。这些帧通过富士的Pixel Shift Combiner软件合成，生成高达1.6亿像素的高分辨率图像，有效减少伪色，提升色彩和细节的精确度。

此外，X-H2的内置IBIS五轴防抖技术提供高达7级的防抖效果，特别适合在长焦或低光环境下手持拍摄。其20张/秒的高速电子快门连拍功能，为捕捉快速运动提供了强大支持。

X-H2的自动对焦系统，采用基于深度学习的技术，能够智能识别并追踪多种主体，包括动物、鸟类、交通工具以及人脸和眼睛，让摄影师能够更专注于创作。

在视频功能方面，X-H2支持8K30p的视频录制，满足专业视频制作的需求。其防尘防滴的镁合金机身设计，适应各种恶劣环境，而双SD卡槽设计则方便了照片和视频的备份与存储。

X-H2的翻转式触摸屏设计，便于自拍和Vlog拍摄，也方便在高低角度拍摄时进行查看和操作。内置的Wi-Fi和蓝牙功能，让图片分享和远程控制相机变得轻而易举。

富士X-H2还提供了多种模拟胶片模式，让摄影师能够轻松获得具有独特色彩和颗粒效果的照片。专业的操控界面，包含多个自定义按钮和拨轮，使得相机设置和快速调整更加便捷。此外，使用高容量电池，X-H2提供了长时间的电池续航，适合连续拍摄。

富士X-H2无反单电相机是一款全面、高性能的摄影工具，无论是风景、肖像、运动、野生动物摄影还是视频制作，都能提供卓越的性能和图像质量，满足专业摄影师和高端爱好者的广泛需求。

摄影师：Xiaoping Tang | F3.2 | 1/250 | ISO250

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XF56mm F1.2 R WR：肖像摄影的利器

富士XF56mm F1.2 R WR是专为富士X系列无反相机设计的中长焦定焦镜头，以其出色的光学性能和大光圈而闻名。F1.2的大光圈为摄影师提供了更多的光线，非常适合在低光环境下拍摄，同时也能够产生美丽的背景虚化效果，突出主体。

这款镜头在整个光圈范围内都能提供锐利的成像，特别是在大光圈下，能够捕捉到丰富的细节和深度。XF56mm F1.2 R WR配备了快速且准确的自动对焦系统，适合拍摄快速移动的物体，如人像和街头摄影。

尽管拥有大光圈，这款镜头的体积和重量都控制得相当好，便于携带和长时间手持拍摄。与富士X系列相机相匹配，这款镜头具有防尘防滴的设计，可以在恶劣的气候条件下使用。

具有平滑的手动对焦环，方便进行精确的手动对焦，适合需要精细调整对焦的拍摄场景。

由于其焦段和光圈特性，XF56mm F1.2 R WR非常适合肖像摄影、街头摄影、婚礼摄影以及日常快照，在同类大光圈镜头中，XF56mm F1.2 R WR提供了较高的性价比，是一款经济实惠的选择。

摄影师：Yukio Uchida | F1.2 | 1/170 | ISO250

XF56mmF1.2 R WR’

摄影师：Yukio Uchida | F1.2 | 1/85 | ISO4000

XF56mmF1.2 R WR

富士XF56mm F1.2 R WR镜头因其多功能性和出色的光学性能，成为许多富士X系列相机用户中长焦镜头选择之一。无论是在光线充足的户外还是在光线较暗的室内，这款镜头都能提供优秀的拍摄体验。

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XF90mm F2 R LM WR：中长焦人像镜头

富士XF90mmF2 R LM WR镜头，以其F2.0大光圈和137mm等效焦距，为富士X系列无反相机用户提供了一款理想的中长焦定焦镜头。无论是肖像摄影、静物拍摄还是捕捉自然中的微小细节，XF90mmF2 R LM WR都能以其卓越的光学性能和坚固的构造，满足摄影师的高标准需求。

F2.0的最大光圈不仅在低光环境下表现出色，还能产生丰富的散景效果，使主体与背景分离，创造出专业级的肖像作品，8组11片的光学结构，包括三片ED(低色散)镜片，有效降低色散，确保从画面中心到边缘的清晰度和色彩的自然过渡。设计用于创造平滑的散景效果，形成美丽的圆形光斑，增强图像的艺术感。

采用先进的四重线性马达技术，实现0.14秒的高速自动对焦，快速响应拍摄者的需求，精准捕捉瞬间表情和动作变化。60cm的最近拍摄距离和0.3倍的放大倍率，赋予了XF90mmF2 R LM WR出色的近摄能力，适合拍摄具有动感的肖像、花卉或昆虫的特写。

镜头的七处密封结构，确保了良好的防尘防滴性能，即使在恶劣的户外环境中也能保护镜头，维持出色的工作状态。能够在低至-10°C的温度下正常工作，适合在寒冷的气候条件下使用。镜头重量仅约540g，滤镜口径为62mm，提供卓越的便携性，尤其适合长时间手持拍摄或旅行摄影。

摄影师：Jeff Carter | F2.0 | 1/350 | ISO100

XF90mmF2 R LM WR

摄影师：Niko Villegas | F2.0 | 1/60 | ISO320

XF90mmF2 R LM WR

富士XF90mmF2 R LM WR镜头以其快速的F2.0光圈、卓越的成像质量、快速精准的对焦系统和坚固的构造，成为肖像摄影师和追求高画质摄影爱好者的理想选择。无论是捕捉人物的微妙情感还是自然界的细节之美，XF90mmF2 R LM WR都能提供令人满意的拍摄体验。

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