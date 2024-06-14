3D打印零门槛 看爱乐酷总裁来618京东3C数码采销直播间玩转3D打印

【天极网数码频道】6月14日，消费级3D打印品牌ELEGOO爱乐酷总裁陈波做客618京东3C数码采销直播间，与京东采销、品牌代表、3D打印爱好者一起，和屏幕前的观众及众多网友分享了3D打印技术的优势和行业应用，并带来“限量真5折，0元抽爆款”的直播间专属优惠。

ELEGOO爱乐酷作为专注于研发、生产和销售消费级3D打印机、激光雕刻机、STEM套件等产品的高科技企业，目前已经快速发展成为全球智能制造行业的新起之秀，更是许多消费者入手3D打印机的首选品牌。借助编程以及3D打印技术支持，近年来ELEGOO爱乐酷也为电玩手办、珠宝和时装设计、STEM教育、装饰装修等不同领域的消费群体提供了智能化创作空间，和便捷、快乐、个性化的3D打印机使用体验。

为了让更多消费者近距离了解3D打印机，ELEGOO爱乐酷总裁陈波现场展示了使用爱乐酷3D打印机打印而成的“一米长金龙”、“超大尺寸的哥斯拉”，让消费者真切了解到“3D打印机可打万物”的概念。爱乐酷品牌代表还在现场开箱了一台全新的3D打印机，轻松组装，简易调整，再配合讲解，让观众们直观了解到3D打印机无需很高的技术门槛就能上手。现场快速打印高精度模型的过程展示，也让观众们惊呼3D打印机的精巧与智能。此外，直播间中更对3D打印技术现状进行了充分讨论与分享，目前3D打印技术已广泛应用于教育、医疗、汽车、航空航天、工业等领域，并逐渐向消费领域发展。电玩手办、家居家装、珠宝和时装设计等，皆可通过3D打印技术实现。

以3D打印大咖的身份走进京东采销直播间，对ELEGOO爱乐酷总裁陈波来说是全新的体验，也是爱乐酷品牌在推动3D打印机普及进程中的深度探索。通过京东采销直播间，爱乐酷与消费者可以面对面交流，京东采销作为既懂产品又懂消费者的一群人，打通了爱乐酷与消费者之间的通路，在助力品牌实现高质量发展的同时，也让更多人了解3D打印机，进而购买3D打印机。

近年来，3D打印技术已逐渐从工业领域走入到了消费领域，对消费者的要求也从专业门槛向零门槛过渡，这一趋势也助推了消费级3D打印机需求的快速上升。据Protolabs发布的《2024年3D打印趋势报告》最新数据显示，预计到2028年3D打印市场规模将达到571亿美元。2024年，京东3C数码也将3D打印视为重点发力、推动普及的趋势品类，并携手各大3D打印机品牌，在产品、服务、全渠道等方面深度合作，为消费级3D打印机市场注入活力。

以ELEGOO爱乐酷为例。产品上，京东3C数码携手ELEGOO爱乐酷陆续推出了Mars系列、Saturn系列光固化3D打印机产品，精度配置版FDM-3D打印机Neptune系列产品，以及全球第一台带有内置空气净化器的激光雕刻机PHECDA，为消费者提供多元化的产品选择。服务上，双方通过“先人一步计划”、180天只换不修、6期免息等服务举措，淡化消费者对3D打印机“价格昂贵、操作复杂”的刻板印象，加速3D打印技术的推广与普及。全渠道层面，依托京东渠道优势，帮助品牌不断创新品类，以线上线下全渠道合作模式，助力3D打印品牌实现新的增量。京东618开门红战报数据也显示，京东3D打印成交额同比增长176%，其中ELEGOO爱乐酷成为3D打印成交TOP3品牌。

京东618是品牌和消费者建立紧密互动的重要窗口，借助京东3C数码采销直播间，让更多消费者入手又便宜又好的3D打印机，是品牌与消费者的共同需求。因此，直播期间ELEGOO爱乐酷还带来了“限量真5折，0元抽爆款”的专属优惠活动，让消费者省钱省心下单心仪好物。除了看京东采销直播间里的BOSS直播，今年京东618，从6月17日晚8点开始，最后28小时补贴翻倍，周年庆最后一波!赶紧锁定京东，入手一台3D打印机尽情探索创意世界的星辰大海吧!