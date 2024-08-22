“代拍”教育优惠成牟利手段？京东提醒消费者“代拍”骗局多、需谨慎

【天极网数码频道】近日，《法治日报》报道了在二手交易平台上，有商家利用各平台针对学生群体的“教育优惠”，通过“代拍”、“代认证”等手段进行非法牟利引发网友关注。目前已有诸多网友遭遇了虚假发货、发赠品代替正品、直接消失等骗局。

据了解，“教育优惠”是针对学生群体的专属优惠活动，力度大、优惠多。以京东为例，今年开学期间，京东将基于教育优惠为大学生/准大学生提供20亿元的优惠，不止覆盖3C数码全品类，通过“教育优惠”购买电脑、手机、平板等3C数码产品还可以获得最高优惠额度2700元。面对如此高额的优惠力度，一些网友铤而走险尝试通过“代拍”、“代认证”获得优惠，但最终却遭遇了经济上的损失。

针对“教育优惠”资格买卖这种牟利的不法行为，京东3C数码校园相关负责人提醒消费者，京东开学季期间提供的20亿教育优惠，是为减轻学生消费压力、提升消费体验而设立。某些二手平台上的“代认证”、“代拍”行为严重违反了京东“教育优惠”的初衷，涉嫌套利且扰乱市场秩序。她还强调，京东坚决反对任何形式的违规获取、非法转售行为，“代认证”、“代拍”教育优惠有风险，建议选择京东等正规平台进行购买，避免遭受不必要的经济损失与信息安全隐患。

在微博等社交平台上，众多网友纷纷发声：“现在网络上的套路越来越多了，买东西还需要找正规的渠道”。有网友表示，“教育优惠”是针对学生群体的优惠活动，薅大学生的“羊毛”属实有些“越界”了，还是得有点边界感。对于贵重物品的购买，网友们更是强调：“贵重物品交易，合法合规渠道是关键，切勿轻信非正规途径”。同时，也有网友指出转让教育资格的行为，其实是一种违法行为。在此，建议广大消费者购买3C数码产品一定要认准正规渠道，以免造成经济损失。

低价诱惑往往伴随高风险，保持理性消费，切勿让自己置身于商家设置的陷阱之中。在此提醒广大消费者，当发现自己权益受损时，应及时保存好订单明细、付款凭证以及聊天记录等证据进行依法维权，若遭遇交易骗局，应及时报警处理。