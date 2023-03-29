《塞尔达传说：王国之泪》公布实机演示，任天堂推出限定版Switch

【天极网数码频道】在无数玩家等待六年之后，任天堂于3月28日晚上10点放出塞尔达系列续作《塞尔达传说：王国之泪》实机视频，并且宣布将推出以该游戏为主题的限定版Switch OLED主机。

2017年，任天堂再次凭借天马行空般的想象力，推出令全球玩家震撼的掌机主机跨界游戏机Switch，同时自上世纪就备受玩家好评的任天堂游戏塞尔达系列发布最新续作《塞尔达传说：旷野之息》，作为Switch的护航大作，旷野之息凭借优秀的玩法与深度结合Switch硬件的游戏交互设计，赢得无数玩家赞誉。

时隔六年，续作《塞尔达传说：王国之泪》公布实机演示，在游戏交互方面更上一层楼，继续引领整个游戏行业，带来更多建立在自由与想象之上的游戏方式。作为被游戏玩家称为“主宰宇宙的任天堂”，在行事风格以及游戏制作上都不同于在游戏界和任天堂并称为“御三家”的索尼与微软，任天堂在游戏独占方面做到极致，几乎没有第一方大作登陆过其他平台。

此外，任天堂向来不太关注机能问题，反而更加注重游戏与硬件的深度结合，由此诞生的Switch无论是游戏玩法还是趣味性方面都相较以往的游戏有着巨大进步。当用户使用Switch进行游戏时，可以通过内置陀螺仪来控制方向，以此衍生出多种玩法。同时，可拆卸的JoyCon手柄，能够自由拆装，或是成为小手柄，与他人共享快乐。

家庭游戏，也是Switch主打的重点，通过游戏极强趣味性，拉拢家庭成员之间的距离，配合任天堂无数质量过硬的第一方作品，使得Switch更多时候更像是一个感情粘合剂。虽然无法像PS和Xbox一样给玩家带来极致的画面表现，但得益于其多形态的设计以及共享的玩法，使得玩家足以忽略这些不足，全身心沉浸其中，找回童年游戏的快乐。

这次《塞尔达传说：王国之泪》全面升级，也给无数玩家留下遐想，迫不及待体验这款划时代的Switch第一方大作。不过Switch毕竟是一款诞生六年之久的游戏机，在机能方面有着明显不足，虽然近年有多方消息表示Switch即将推出下一代主机，但任天堂似乎还没有实际动作。这次实机演示中，任天堂也表示即将推出以《塞尔达传说：王国之泪》为主题的限定版Switch OLED，这也让不少玩家失望，好在过硬的游戏质量依然能够让玩家充满期待。

相比普通版，限定版Switch OLED在JoyCon、底座和机身方面都进行了不同程度的彩绘，配合《塞尔达传说：王国之泪》游戏中标志性的图绘，带来截然不同的观感。这款主机将于4月28日正式发售，同时采用相同设计的Switch Pro手柄和便携包也将于5月12日和游戏一同发布。游戏主机会在3月28日到4月17日开启抽签，只有中签者才有资格购买。

从玩家的角度来看，《塞尔达传说：王国之泪》实机演示带来更多令人意想不到的游戏方式，在原有基础上进行正向改动与交互升级，让人有迫不及待进入塞尔达世界冒险的冲动。但遗憾的是任天堂并未因此推出新款掌机，随着技术进步，不少玩家感受到Switch孱弱的性能无法支撑起大多数游戏，玩家想要体验到更加高清且流畅的游戏画面。这次任天堂在重量级的第一方大作中都没有推出下一代机型，或许短时间内任天堂没有打算推出新机型的打算。