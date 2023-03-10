任天堂或推出新款主机，但并非Switch正统续作！

【天极网数码频道】业内人士最近爆料称，任天堂极有可能在今年某个时间公布任天堂新机型，这也与此前盛传Switch即将推出新机型的传言不谋而合。

但最新消息表明，任天堂确实会推出一款新主机，但并非是Switch的续作，也就是说不是大家所猜测的Switch Pro以及Switch 2，而是一款全新的且介于两者之间的主机产品。爆料人表示：“我们仍然有可能得到一些东西 ―― 不是Pro，也许甚至不像Switch 2那样。也许是某种介于两者之间的东西，它确实是在硬件方面有了实质性的升级，但从任天堂定位它的方式来看，感觉他们可能会试着在两者之间找到一个平衡点，并做一个超级Switch(Super Switch)，相比GBC对GB的升级来说更大一些。”

除此之外，在微软收购动视暴雪的案件中，英国竞争与市场管理局又放出新的信息。根据放出的文件内容显示，任天堂正在开发下一代Switch游戏主机，并且附上了关线索。而这款设备极有可能正是任天堂即将推出的Super Switch，可能只是在原版机型的功能方面做了一些修改。

在有关Switch的内容中如此写到：任天堂的云服务仅在任天堂Switch设备和 [x] 上运行。虽然文章中没有明确提到下一代Swicth，但普遍认为这就是任天堂尚未发布的Switch Pro。有关下一代Switch，此前就已经爆料不断。

此前，在《宝可梦：朱/紫》上市期间，就有开发者发表过关于Switch Pro的言论。作为任天堂旗下最盈利同时也是全球最值钱的IP，《宝可梦》系列可谓是本时代最具影响力的Switch游戏之一。而任天堂旗下一家开发《宝可梦》系列的公司最近放出猛料称，下一款任天堂Switch Pro已经在紧锣密鼓地开发之中，目前进展顺利，这也引发不少网友对于新一代Switch的关注。

《宝可梦》系列开发商Creatures株式会社在早前发布的一份日本部门工作清单中提到下一代硬件，并且开始招募关于下一代硬件研究和开发的工作人员。虽然这则工作清单中并没有提到有关下一代硬件的具体细节，但纵观《宝可梦》除了任天堂的机型之外，并没有登陆过其他厂商开发的游戏主机，可以猜测下一代硬件可能就是任天堂正在秘密开发的Switch Pro。

据悉，任天堂极有可能在全新的Switch Pro上搭载芯片代号Black Knight，且是英伟达专门定制的Tegra Orin T239芯片，基于Ampere GPU架构+ARM Cortex-A78AE CPU核心。这是一款8核心CPU的SoC，同时在保持如今机型外观以及相同掌机底座的前提下，配备更大的内存，支持4K输出。

种种迹象都表明Switch将会推出升级版，也就是Switch Pro。但最近有机构统计了Switch的销量并发布相关报告后，一切都变得不一样了。截止至2022年12月3日，任天堂Switch游戏主机在全球的总销量突破1.182亿台，并且还在不断持续增长。目前Switch凭借1.182亿台的销量，已经超越索尼上一代游戏主机PS4，成为全球销量第四的游戏主机产品。

而排行第一的索尼PlayStation 2则以1亿5768万台稳坐主机销量排行榜全球第一，索尼于2000年推出第二代PlayStation游戏主机，直到2012年才正式停产。在其12年的寿命周期中，创下了多项游戏主机记录，包括史上销量最高游戏主机，销售时间最长游戏主机，官方厂商支持时间最长游戏主机等。

任天堂或许希望Switch能够取代PS2成为全球最畅销的游戏主机，所以在经过考虑之后取消Switch Pro的发布，为Switch销量超越PS2而让路。这样的做法无可厚非，但是在如今Switch机能已经逐渐无法支撑新发布的游戏之时，如此决定可能会导致玩家没有动力继续支持Switch产品。

不过目前有关任天堂会推出Super Switch的消息也仍是传言，但对于一款诞生6年之久的主机产品而言Switch确实已经太老了，就算不推出后续产品，其销量也处于岌岌可危的状态，因此推出后续产品才是任天堂最好的选择，毕竟玩家们已经等的太久了。