苹果WWDC2023将于6月5日举办，首款头显有望登场

【天极网数码频道】按照苹果的惯例，会在每年的年中召开一场WWDC全球开发者大会，并且会在此次演讲上带来全新的iOS、Mac OS等等系统更新以及新产品。苹果官宣，今年的WWDC2023将安排在6月5日。

去年WWDC2022在6月6日举办，苹果提前两个月在4月6日官宣，这次苹果则更加提前公布了WWDC2023的举办时间。届时，苹果将带来iOS17在内的多个系统更新以及全新的硬件产品。

其中传言称苹果首款虚拟现实头显设备也将在此次演讲上亮相，对于这款几经跳票的产品而言，这或许是上半年最后一个苹果有机会发布这款产品的时间点。作为苹果首款虚拟现实设备，苹果可谓用心至极。为了提前布局整个生态软件与技术，苹果在iPhone上推出过AR Maps、Object Capture、RealityKit 2等AR新功能，用户也可以通过苹果官网文件以AR形式来感受iPhone的全方位展示。苹果将VR/AR技术解构，拆解成一个个小功能，塞进苹果其他设备中进行验证。去年发布的iOS 16上的锁屏技术，就是其中一种体现。包括iPad Pro上那颗LiDAR传感器，同样给用户带来AR应用体验以及精准的空间定位。

有消息表明，苹果苹果即将推出的AR/VR头显会运行以“xrOS”命名的系统，这也是原计划中命名为“RealityOS”或“rOS”的系统版本。但随着发布会的临近，苹果目前正全力完善xrOS系统，因此iOS以及iPadOSO该系统都将受到影响，更新规模大幅缩水，也足以说明苹果内部对于这款产品的重视程度。

在硬件方面，这款产品将会配备多个摄像头和LiDAR传感器，最大限度提升用户体验，并且让虚拟UI与现实完美融合，使得用户使用时可以更加轻松地用手指去控制它。如此高精度的传感器，将有助于第三方开发者来实现更多有趣的功能，让现实世界更加赛博朋克。

此外，苹果MR\VR设备将会配备4K和8K屏幕，如此高分辨率的屏幕对于虚拟现实设备而言十分有必要。由于虚拟现实设备的特殊性，屏幕距离眼睛过近，导致平时1080P或者2K屏幕在这种距离下依然能够清晰地看到像素点，所以更高分辨率就显得极为重要。同时，其中两个屏幕是来自索尼的Micro OLED屏幕，而另一个则是AMOLED屏幕。为了能够流畅支持如此高的分辨率，苹果或许会为这款设备搭载M1 Pro或是M2系列的芯片。

从硬件配置方面来看，这款设备在堆料方面非常扎实，基本处于虚拟现实设备中天花板的存在。但对于大多数消费者而言，苹果的首款设备或许将异常昂贵，并且一次充电仅能使用两小时，尤其是在户外极其不便。

除此之外，苹果旗下首款大屏版MacBook Air也有望一同亮相，得益于15英寸的大屏幕，或将搭载性能更强的M2 Pro芯片。对于这次的WWDC2023来说，消费者最期待的还是苹果首款头显设备，毕竟从整个行业来看，目前依然没有一款称得上现象级的头显设备引爆市场。作为擅长凭借自身技术力产出爆款的科技公司，苹果的头显设备如此受到期待也就不那么令人意外了。