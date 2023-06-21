尼康发布尼克尔 Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR，一款用于 Z 卡口的长焦变焦镜

尼康公司宣布推出尼克尔 Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR镜头，这是一款长焦变焦镜头，兼容尼康Z卡口的全画幅/FX格式数码微单相机。

尼克尔 Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR是一款长焦变焦镜头，具有出色的灵活性和可操作性。它支持拍摄远处物体的特写照片，例如鸟类、野生动物和飞机。广角端最近拍摄距离为约1.3m，长焦端最近拍摄距离为约2.4m，也非常适合拍摄出现在用户脚边的花朵和昆虫特写镜头。广泛的焦距范围使用户可以使用这支镜头享受拍摄多种场景和主题的乐趣。此外，尼克尔 Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR 为用户提供了良好的支持，其轻巧的设计和具有约5.5档*减震(VR)效果可实现卓越的敏捷性，同时采用内部变焦装置大大地增加可操作性。

尼康将在满足用户需求的同时，不断追求光学性能的新高度，为影像文化的发展做出贡献，希望拓展影像表达的可能性。

*基于日本相机影像产品工业协会(CIPA)标准。该值是在安装到全画幅/FX格式相机上，相机的减震(VR)功能设置为标准模式且变焦设置为最大长焦端时获得。

© Nicolas Stettler

主要特点

• 支持覆盖180mm至600mm 焦距范围，重量为约1,955g*1。

• 最大广角位置的最近对焦距离为约1.3米，可以近距离拍摄用户脚下的花朵和昆虫。

• 减震(VR)性能相当于提高约5.5档快门速度，可有效减少昏暗环境和/或手持拍摄时的模糊。

• 采用步进马达(STM)可确保快速安静的自动对焦。

• 采用内部变焦装置提高了变焦稳定性。

• 镜筒前端的4个镜头Fn按钮可分配多种功能，支持手持拍摄时的轻松操作。

• 镜头遮光罩带有锁定按钮，确保镜头遮光罩牢固安装。

• 前镜片还采用了防污氟涂层，可以轻松去除灰尘和污垢。

• 提供具有平滑操作和可减小操作音的无咔嗒声控制环，以及采用考虑呼吸效应抑制的设计，适合视频录制。

• 使用Z增距镜TC-1.4×或Z增距镜TC-2.0×时可保持出色的分辨率，可将最大焦距分别扩展至840mm或1,200mm。*2

• 采用6片低色散镜片，有效补偿色差。

*1 不包括三脚架环。

*2 根据被摄体、环境照明条件和所选对焦点的不同，相机可能无法使用自动对焦进行对焦，或者在安装了增距镜时用于电子测距的对焦指示可能会闪烁。

● 市场参考价格：

尼克尔 Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR：RMB 12,499元

● 开始销售日期：2023年8月