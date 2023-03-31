索尼PS VR2市场表现不佳，IDC建议降价销售

【天极网数码频道】索尼不久前于全球范围内发售了PS VR2设备，作为PS5的御用配件，直到PS5发布整整两年之后才姗姗来迟。不过这款设备并没有如预期般受到市场欢迎，反而开局不利连连跌破首发价，甚至就连IDC也建议索尼降价销售。

在发布之前，索尼曾表示看好PS VR2上市之后的表现，索尼原本计划在今年出货150万台PS VR2。即使在PS VR2首销遇冷之后，在摩根士丹利技术、媒体和电信会议中，索尼执行副总裁兼首席财务官仍发表了对于PS VR2的乐观预期：“我们很高兴在PS5上推出VR2，我们的VR1售出超过500万台，我认为索尼很有可能通过PS VR2超过这个数量。”

不过现实却是残酷的，2月22日索尼PS VR2正式在全球范围内发售，该设备仅能在索尼PS5中运行，国行售价为4499元，包含PS VR2头戴装置、控制器和立体声耳机。尤其在国内电商平台，这款设备首发即破发，如今第三方更是来到3599元，相较首发价下跌近千。

作为一款VR设备，PS VR2在配置方面相当豪华，其采用OLED屏幕，提供单眼2000×2040 的分辨率以及90Hz/120Hz的刷新率，将支持4K HDR和110°广视角，还有中心渲染技术。此外还搭载六轴运动传感系统，包括一个三轴陀螺仪以及一个三轴加速度计，还有一个红外传感器。同时配备四颗摄像头用于耳机以及控制器，而红外追踪摄像头将用于眼部追踪。

在游戏之外，PS VR2还支持VR影院，可以在虚拟环境中以360度观看VR游戏内容或是影片，支持4000×2040 的HDR影片格式(单眼 2000×2040)，帧率为 90Hz/120Hz或是1920x1080 24Hz/60Hz/120Hz HDR。

同时，只要将PS5的配件摄像头与主机连接，再用PS VR2进行游戏，就可以将游戏内容进行合并直播，大大减少了玩家的直播成本。PS VR2支持自定义游玩空间，可以通过PS VR2的空间摄像头来扫描房间，并且根据玩家的喜好来划分自定义游玩空间，在游玩过程中一旦接近划分区域的边界，VR眼镜就会发出警告。

可即便如此，PS VR2仍算不上一款优秀的VR产品，但这并非索尼一家公司的问题。VR设备容易吃灰已经是近年来的行业共识，最大的原因就是生态内容匮乏，使其空有强大硬件却没有软件来承接用户需求，导致用户在好奇心的驱动之下购入产品，新鲜感褪去之后面对极度缺乏的内容，吃灰就成了理所当然。

其次，如今全球经济下滑，用户在生活之外的支出减少，这也是整个消费电子行业所面临的共同困境，尤其是PS VR2的售价要高于PS5。对于用户而言，想要体验PS VR2，就需要购买一台PS5，两者价格几乎就要9000元，这一体验成本过高，也是劝退用户的原因之一。

IDC的数据和分析副总裁弗朗西斯科・杰罗尼莫就表示：“在当前的经济环境下，全球消费者面临着生活成本上升、利率上升和失业增加的问题。虚拟现实头显并不是大多数消费者最关心的产品。”因此，PS VR2的失利从根本上来看，就是一次注定的商业灾难，游戏确实是VR设备目前的最佳承接内容，但索尼初期仅仅提供了十几款游戏显然无法满足玩家需求。

作为VR行业先行者的Mate，最近就宣布降低了Quest2的售价，索尼如果不想经历一场惨败，那么PS VR2的降价策略迫在眉睫。以目前行业发展来看，一款产品生态的形成是建立在用户强需求之上的，至少眼下用户对于VR设备并没有足够强劲的需求，因此生态建立缓慢是必然。不过好在苹果即将推出虚拟现实设备，如果苹果可以凭借自己独特的见解带来划时代的VR产品，或许VR生态也将迎来一道曙光，VR行业的春天也就不远了。