爱乐酷京东自营旗舰店开业 京东采销直播实地探秘3D打印黑科技

【天极网数码频道】12月11日，消费级3D打印品牌ELEGOO爱乐酷入驻京东，ELEGOO/爱乐酷京东自营旗舰店正式开业。作为新店开业的福利，当天，京东采销携手ELEGOO爱乐酷品牌创始人陈波深入一线，以直播的形式实地探秘3D打印黑科技背后的原理，带领观众们一起了解3D打印潮流智造全过程，现场介绍和体验了爱乐酷光固化3D打印机土星4 Ultra 16K新品，向观众呈现了丰富多样、富含天马行空想象力的3D打印机制作内容，并在直播期间送出了看直播抢真5折3D打印机、新品下单限量送超值耗材等诸多福利。同时，消费者打开京东APP搜索“爱乐酷京东自营旗舰店”，也有机会限时限量以5折的价格抢购到爆款3D打印机。想要尝鲜购买3D打印机的消费者不容错过。

为庆祝新店开业，京东携手ELEGOO爱乐酷进一步让利消费者，带来了爱乐酷Saturn土星 4 Ultra 光固化3D打印机前5名半价、6-100名获赤兔年卡的实在福利，产品售价低至2899元，在京东下单还支持7天无理由退换货和1年质保服务。同时，在此次直播中，爱乐酷土星4 Ultra 16K光固化3D打印机也与广大消费者见面，并已在京东正式开售，售价最低为3699元。新品的亮点在于16K大尺寸黑白屏能让打印模型更加精细，且打印机无需使用快速类树脂，通过倾斜离型技术即可在普通条件下实现真正意义上的高速打印，此外这款3D打印机还兼容多种主流和特殊树脂材料，支持自动测温、自动加热、树脂24小时预热、预热温度可实现25℃，给消费者提供恒温打印的新体验。

此外，京东采销与ELEGOO爱乐酷品牌创始人陈波一起为消费者全面讲解了爱乐酷光固化3D打印机土星4 Ultra、爱乐酷光固化3D打印机土星3 Ultra、爱乐酷光固化3D打印机木星SE、爱乐酷光固化3D打印机火星5U、爱乐酷FDM 3D打印机海王星4系列、爱乐酷清洗固化机水星Mercury Plus 3.0等多款畅销产品，让消费者更深入地了解到ELEGOO爱乐酷3D打印机的强悍实力。

双方也一起探秘了ELEGOO爱乐酷3D打印机的生产车间，从严格的工艺把控到稳定的产品产出，再到工人的紧密配合，全方位展现了爱乐酷3D打印机坚实且完备的生产体系，3个光固化产品生产车间与1个模型后处理工作站还能与产品车间协同运作，配备倍速链生产线、半自动螺丝机及满载老化测试房，最终形成高效、精准、稳定的生产流水线，有力保障产品制造质量与效率，确保每一台送到消费者手中的3D打印机产品品质都有保障。

近两年来，3D打印是京东3C数码重点投入的趋势品类方向之一。京东持续通过品牌和产品的引入、先人一步的上新速度、完善靠谱的售后服务、以及携手品牌对3D打印行业的推广，让更多消费者了解到3D打印机的魅力，也助力ELEGOO爱乐酷等3D打印行业头部品牌走向更大的市场。今年6月，ELEGOO爱乐酷品牌创始人陈波便以3D打印大咖的身份走进京东3C数码采销直播间，带动ELEGOO爱乐酷全系产品热销。

ELEGOO爱乐酷成立于2015年，作为专注于研发、生产和销售消费级3D打印机、激光雕刻机、STEM套件等产品的高科技企业，目前已经成为国内桌面级3D打印机行业的佼佼者，是许多消费者入手3D打印机的首选品牌，相关产品覆盖全球80个国家超100万用户。

在3D打印市场愈加广阔、消费者群体不断拓展的背景下，ELEGOO/爱乐酷京东自营旗舰店的开业也是京东和ELEGOO爱乐酷携手持续展开3D打印市场布局的关键动作之一。产品层面，爱乐酷光固化3D打印机土星4 Ultra等系列新品持续以先人一步的速度上线京东，让消费者能在第一时间体验到前沿的3D打印“黑科技”，助推ELEGOO爱乐酷实现“新品即爆品”的增长逻辑。服务方面，双方通过180天只换不修、分期免息、以旧换新补贴等实际举措，降低消费者购买3D打印机的门槛，加速3D打印的推广与普及。全渠道层面，京东依托渠道优势，帮助ELEGOO爱乐酷实现新的增长。

未来，双方也将持续深化合作，为消费者带来更超前的3D打印技术及产品和更好的购买、使用体验。对ELEGOO爱乐酷3D打印机爆款产品感兴趣的消费者，可前往ELEGOO/爱乐酷京东自营旗舰店下单，享受更前沿的3D打印机，享受更完善的购物和服务体验。