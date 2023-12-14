海量爆品价格直降真便宜 京东3C数码超级品类日爆品直降至高千元

【天极网数码频道】更划算的价格、更全面的服务是许多消费者十分关注的购物体验。为了让消费者在大促节点之外也能享受到极致性价比，京东3C数码超级品类日于12月15日正式开启，更带来了爆品直降至高千元、12期免息等福利，不管是想要换新手机、电脑、耳机，还是准备给自家的萌娃换新学习装备，活动期间都能收获价格更便宜的数码爆品!

一款适合自己的鼠标不仅能提升办公效率，对手部健康的好处也更多。科大讯飞AI智能鼠标AM50内置讯飞星火认知大模型，可帮助消费者进行智能生成PPT，进行AI问答、AI写作等工作，显著减少工作时间以及工作成本。罗技MX Master 3S 无线鼠标则采用了弓背型轮廓设计，更贴合手型，搭配防汗防滑的橡胶掌垫，消费者在长时间使用鼠标时也会更加舒适。上述两款鼠标品类日期间价格直降，仅需499元。

多元化的办公场景催生了愈加丰富的办公产品需求，在线上会议等场景中，音质更清晰，产品更便携的蓝牙耳机备受欢迎。科大讯飞会议耳机Nano+不仅具备较强的降噪性能，还能在会议时实现边听边记、实时翻译等实用功能，大幅提升会议效率和会议体验，品类日期间京东价直降200元，仅需1219元。

换新鼠标耳机可提升办公体验，换新一台笔记本电脑则能够提升生产力。惠普锐Pro 14英寸轻至17.5mm，出差携带更轻松，至高可选的AMD锐龙7 7840H移动处理器则实现了消费者既要轻薄又要性能的需求，品类日期间京东价4899元，晒单还能得礼包。有电竞需求还可以入手华硕天选4 锐龙版，英伟达RTX40系显卡和AMD锐龙9系列处理器带来了流畅的运行速度和高达140W满功耗释放，畅玩3A大作无压力，品类日期间京东价7299元，晒单可获百元E卡。

除了电脑之外，换新一部手机也能获得不一样的科技产品新体验。荣耀100 Pro搭载了索尼IMX906 OIS写真主摄，拍人更美更清晰，5000mAh的大电池和全系100W超级快充也为消费者带来了更加持久的续航表现，品类日期间产品京东价仅需3399元，更支持12期免息福利。

想给孩子换新学习装备，可以入手拥有全球首款EYE GUARD A+金标认证护眼功能的京东方BOE小课屏A1S，品类日期间京东价仅需3699元。书写体验如同纸张一般流畅的小猿学练机品类日期间京东价仅需3899元，此外，599元的小度智能屏X9 也是不错的选择。如果有居家健身需求，还可以入手小度添添智能健身镜S40，品类日期间京东价2999元，可享12期免息福利。

手机、电脑、耳机、学习机、健身镜……为让消费者获得“真便宜”的购物体验，京东3C数码品类日的优惠福利措施覆盖了众多爆款产品。想要换新数码装备，享受更加潮流的科技生活，千万不要错过京东3C数码品类日，解锁海量购物优惠和划算价格。