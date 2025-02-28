京东3C数码企业购3・8节专场 精选高颜值好物低至6折

【天极网数码频道】今年3月8日，即将迎来第115个“三八”国际劳动妇女节。京东3C数码企业购特别推出“38节”专场，精选电脑办公、电子教育、摄影摄像、影音游戏、智能设备等多品类福利好礼。此外，还为企业客户提供了爆款产品低至39元起、企业新客3200元采购补贴、团购整单低至85折、精选3C好物低至6折等专享权益，在给广大员工送上节日问候和美好祝福的同时，通过省钱、省心、高效的采购体验助力企业客户实现降本增效。

通过员工福利增强团队凝聚力、提升员工幸福感已经成为大多数企业的共识，但是怎么送、送什么成为了困扰不少企业的难题。京东3C数码企业购精选的一系列“三八节”福利好礼，既兼顾了福利礼品的实用性，也非常重视对员工“情绪价值”的满足。

例如，洛斐小瓣无线蓝牙双模鼠标，外观惊艳靓丽，更有洛斐研发磁吸结构，轻松更换按键盖片。此外还有无线双模、蓝牙4.0、5档DPI调节、磁吸换片、毛球防丢、超长续航，为办公带来小确幸。

对于热爱运动或注重健康的用户来说，Keep 智能运动手环 B4 Lite是健身的好礼物。这款智能手环支持跑步、跳绳、登山、骑车、游泳等超过40种运动模式、16000+专业运动课程联动，搭载多种健康检测功能、2通道心率传感器和双血氧灯组检测，并且内置了超过100款缤纷表盘和多种颜色表带，是颜值、实力并存的性价比之选。

随着职场中新生代员工比例不断提升，他们对生活品质有着越来越高的追求。华为智选哈尔斯智能旋盖保温杯，具有可视化的水温显示，可以记录全天饮水量，设置定时饮水提醒、超长忘喝水提醒，能帮员工养成健康饮水的习惯。此外，华为智选达伦3i台灯的光品质达到国AA级标准，具备自动调节亮度功能，照明和护眼效果全面提升。其柔和的光线设计还能缓解视疲劳，成为不少职场人的新宠。

对喜欢听歌、听音乐的消费者来说，塞那S2S花漾粉蓝牙耳机是非常不错的选择。这款耳机以花漾粉为主色调，采取“不入耳”设计，兼顾舒适性与时尚感，在音质和降噪方面的表现也非常出色，适合日常通勤、运动健身等多种场景使用。此外，纽曼BT31蓝牙音箱小巧便捷，拥有360°环绕立体音效，无损HiFi原音纯真通透，低频浑厚、中高频清晰，带来畅听体验。

对于重视身材管理的用户来说，小米智能体脂秤S400采用双频精准测量，不仅能够测量体重，还能一次性生成包括体重、心率、BMI、身体水分、体脂率、肌肉量等 25 项身体成分分析报告，评估内脏脂肪等级和隐形肥胖风险。这有助于更好地进行健康管理，帮助大家告别身材焦虑，更好地感受生活的精彩。

随着企业对员工关怀的重视程度不断提升，福利采购市场迎来了爆发式增长。《2024数字化采购发展报告》显示，2023年营销及福利品采购市场规模约3万亿元，企业在员工福利方面的投入逐步增加，同时在采购员工福利品时更加倾向于线上采购。对于企业而言，除了要满足员工的个性化福利需求，更要考虑福利采购的成本。京东3C数码企业购还为企业客户提供了3200元企业新客采购补贴，以及多档补贴券、周周94折、月月免运费、团购整单低至85折等专享权益。

如今，员工福利已经从企业管理的“可选项”变为“必答题”。京东3C数码企业购基于自身的消费大数据和供应链优势能力，不仅能够帮助企业优化采购成本，还能帮助企业更好地把握员工需求，让每一份福利都能切实提升员工的获得感和幸福感。即日起，登录京东APP，搜索“38福利采购季”即可直达会场，享受又好又便宜的企业福利采购体验。

附京东3C数码企业购3・8节专场爆款清单：