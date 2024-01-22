春节限定：与富士X-H2S微单相机捕捉喜庆瞬间

【天极网数码频道】春节，是中国最重要、最热闹的传统节日，也是家人团聚、欢庆新春的时刻。借助富士X-H2S，将难忘、喜庆的春节瞬间捕捉，并留下宝贵的回忆。无论是家人的笑颜，还是城市的喧嚣，每一次按下快门，都是对美好时光的尊重。目前正值年货节大促，富士京东旗舰店多款机身、镜头现货钜惠中，一起来看看吧。

https://mall.jd.com/index-1000000858.html

富士X-H2S采用了全天候的机身设计，整机设有79处密封点，可全面抵御灰尘、湿气，或是在低温-10℃的严苛环境，对于户外拍摄有着极大的帮助。此外，机身采用全新五轴防抖组件，在搭配XF镜头时最高可实现7.0档的防抖效果，大幅度提升出片率。

第五代X-Trans CMOS 5 HS传感器拥有2616万像素，搭配X-Processor 5处理器的超强性能，并结合增强的高速AF对焦系统，使相机能够轻松应对面部/眼部的对焦功能外，还支持动物、鸟类、汽车、摩托车、自行车、飞机、火车识等动物以及交通工具的识别对焦，并能在最低-7EV的暗光下也能成功对焦。

准确对焦并捕捉到自然的肤色和细腻的表情，让人文街拍更具生活质感。捕捉路边小贩的忙碌身影，纪录亲友团聚的喜庆时刻，留住春节的独特魅力。

在高速模式下X-H2S使用电子快门能够实现约40张/秒(无间断连拍)。JPEG格式下能连拍1000张约为30张/秒，RAW格式下也可以达到约20张/秒的速度。而且相机还自带预拍摄模式，在半按快门按钮时相机就会开始拍摄，不会错过重要的拍摄机会。

无论是热闹的舞龙舞狮，还是红红火火的拜年和传统戏曲表演，X-H2S能够帮助你捕捉每一个精彩瞬间。

除了照片拍摄，X-H2S在视频功能方面也有不错的表现，它可以拍摄6.2K 30P和4K 120P的高速视频，可记录422的10bit视频，并支持多种编解码器，包括Apple ProRes 422 HQ。

视频方面的另一个亮点是新增了F-Log2模式，动态范围拓展高达14档，相比目前F-log提供了更大的动态范围，为后期制作提供更多空间。

购买链接：

https://item.jd.com/100026081829.html

XF镜头推荐

富士XF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR镜头是一款轻巧的超远望变焦镜头，可实现高速自动对焦且拥有229mm至914mm的等效35mm格式的焦距范围，可随心创作。

XF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR拥有17组24片结构，内含4枚超级ED镜片和3枚ED镜片，可稳妥有效控制色差，确保高清晰度。从质感到颜色，重现每一处细节，借助富士胶片色彩技术，打造专属优质图像。XF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR采用精妙的内变焦结构，让镜头长度在整个焦距范围内始终保持不变，安装在多向云台和三脚架上也可轻松保持平衡。

在对焦和防抖上，XF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR对焦预设功能和内置对焦AF系统可近乎静音地精准、快速将焦点所在被摄主体上。此外，XF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR提供了5.0档光学图像防抖(OIS)，在较慢的快门速度或较长的焦距下，可大幅减少相机抖动对画质的影响。

在便携性上，XF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR镜头整体重约1600克，与具有相同焦距范围的其他镜头相比约轻20%;氟涂层前镜片和全天候结构既能抵御湿气和灰尘，又能承受-10°C的低温，全天候设计让摄影师随时可以进入拍摄状态，而不必担心环境对于摄影器材的影响。

购买链接：

https://item.jd.com/100026081823.html

春节是一个充满喜庆和欢乐的时刻，而富士X-H2S将成为你的最佳摄影伴侣。以其便携性和出色的性能，纪录下春节的美丽瞬间，为你的回忆增添色彩和温暖。