8月25日京东痛车巡游活动开启 打卡可赢IP谷子还能集邮coser

【天极网数码频道】新学期的脚步日益临近，想要以充满活力的精神状态迎接新学期的到来，那就抓住暑假的最后时光，来享受一场属于二次元的欢乐吧。8月25日至9月10日，京东开学季携手11大人气IP在上海、武汉、西安三城打造痛车巡游特别活动，用户上车互动打卡不但能入手心仪的IP谷子，还能与知名coser集邮互动，有趣有料不容错过。此外为助力广大消费者换新开学装备，京东站内也上线了3C数码开学季活动会场，打开京东APP搜索“痛快开学”即可开启选购，海量爆款数码好物均可一键购齐，福利多多。

本次京东痛车巡游活动第一弹将于8月25日至8月31日在上海启动，活动期间将有《一人之下》、《龙族》、《剑来》、《蛋仔派对》、《米小圈》五大IP联名双层巴士痛车集结，每日10：00至19：00从新世界城出发，经由人民广场、上海美术馆、南京东路步行街、外滩、十六铺观光码头、豫园到终点站新天地。

值得一提的是，在8月25日、26日期间，京东还邀请了茶蘼子、小菜刀微服私访、糖炒小栗等10位知名coser一同参与痛车巡游，想要与coser合影集邮的朋友记得抓住机会。用户在巡游开始前15分钟到达出发站点，与工作人员对暗号“痛快开学上京东”即可上车，随后按工作人员指引完成小红书或微博打卡，即可领取内含纪念票根、开学必备装备、随机掉落惊喜谷子在内的开学礼包。

京东痛车巡游活动第二弹将于上海、武汉、西安三城启动。从8月25日至9月6日，上海将有《非人哉》痛车巡游，武汉有《吾皇猫》、《哪吒之魔童降世》痛车巡游，西安则有《如果历史是一群喵》痛车巡游;而在8月30日至9月11日，上海有《鸣潮》、《黑神话・悟空》痛车巡游，武汉有《黑神话・悟空》痛车巡游，西安有《鸣潮》、《非人哉》痛车巡游。上述痛车的发车时间在工作日上午为8：00-11：00，周末上午为9：00-12：00，下午均为15：00-18：00，用户乘车参与晒照打卡，还有机会上京东APP 1分钱抽IP大礼包。具体巡游路线可参考图中信息，心动的朋友不要错过这波机会。

想要以崭新的面貌迎接新学期的到来，换新优质装备不可或缺。京东站内的3C数码开学季也带来了海量数码、文具好物，让消费者一键购齐所需，打开京东APP搜索“痛快开学”即可直达活动会场，部分地区的用户可享国家补贴优惠，下单立减15%起，学生用户还能叠加教育优惠至高可省4000元，权益丰厚。8月25日至9月5日期间，每天下午3点半打开京东APP搜“3C中小学开学季”还能参与1分钱抽IP礼包活动，《哪吒》、《浪浪山》、迪士尼等人气IP联名大礼包均有机会1分钱带回家;同一时刻京东还将准时发放放学补贴，下单文具立减10%到手更划算;此外8月29日京东还将开启IP宠粉日，千份开学礼包大放送，为用户带来又好又便宜的购物体验。

京东开学季痛车巡游活动正在火热进行中，上海、武汉、西安三地的用户千万不要错过这波难得的机会，赶紧来参与痛车打卡拍照，在二次元的快乐中迎接开学吧。