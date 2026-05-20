【天极网数码频道】5月20日晚20:00，砺算LX系列显卡|消费卡7G100创始版将在砺算科技京东自营旗舰店正式开启预约，已预约用户可享优先发售权益。5月22日20:00，这款显卡将在京东现货限量首发开售，首批购买用户均可独家获得带专属数字编号和砺算科技创始人宣以方签名的限量版显卡。打开京东APP搜索“砺算显卡”，即可锁定预约资格，抢先入手中国首款全自研高性能图形GPU。感兴趣的用户还可关注5月20日17:00至19:00京东装机大师直播间的砺算显卡618首发直播，可享整点抽奖赢免费显卡的在直播福利。

砺算科技作为一家致力于研发高性能GPU产品的中国科技企业，始终坚持自研自主知识产权的TrueGPU天图架构和AIPowered GPU技术，具备成熟的大芯片研发、架构设计、软件栈开发和量产能力。近期，砺算科技还获得微软WHQL认证，成为当前国内唯一，继英伟达、AMD、英特尔后全球第四家通过该认证的GPU厂商。这标志着砺算显卡在最成熟的Windows生态、消费与专业级图形应用领域，产品的兼容稳定性获得微软官方认可。历经四年潜心打磨，砺算科技推出了国内首款全自研、可流畅运行主流3A大作的高性能图形显卡――砺算LX 7G100。它采用真自研架构，拥有12GB大显存，稳定性与兼容性有充分保障。它的诞生，填补了国产GPU在消费级高性能市场的空白。

如今，玩家对国产显卡的性能和体验有了更高的期待，砺算用自研的TrueGPU天图架构给出强有力的回应。它的核心黑科技是高并行渲染技术和智能多任务处理引擎，处理复杂3D场景时，能够同时调动大量计算单元，场面再混乱也不掉帧，再配合自研的NRSS高分辨率技术，画质拉满的同时帧率还能进一步提升。

此外，砺算TrueGPU天图架构还深度优化了并行效率，采用高并行渲染技术，大幅提升复杂3D场景的渲染流畅度。面对游戏中的大规模战斗、爆炸、天气变化等复杂场景，也能保持稳定的帧率输出。同时，显卡采用专业轴流三风扇主动散热系统，3风扇5热管，优化风道设计，高负载下依然保持低噪音与低运行温度，运行FireStrike、Steel Nomad等基准测试反馈结果优异，在大型游戏中也能提供流畅体验。

显示输出方面，砺算显卡支持8K60Hz，用户可以在超大屏幕上看到更接近真实世界的色彩和光影层次，支持HDR可以让暗部细节不丢失，高光部分不过曝，创作时游刃有余。

本次在京东618期间独家首发的LX 7G100创始版，不仅产品性能配置强大，更有创始人宣以方的亲笔签名及专属数字编号，限量珍藏，诚意十足。

5月20日晚8点，预约开启。5月22日晚8点，准时开抢。砺算首款全自研显卡值得你重点关注。打开京东APP搜索“砺算显卡”，立即预约，锁定你的国产芯装备。