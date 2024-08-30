HKC超高刷显示器新品在京东先人一步上线 买即送100元京东E卡

【天极网数码频道】HKC正式发布的最新电竞显示器产品 ――G25H3，正在京东先人一步首发预售，其以原生 300Hz 的超高刷新率为核心卖点，刷新了千元价位小屏电竞显示器的性能标杆。同时，为让京东用户提前尝鲜，京东不仅带来了预售期购买即送100元京东E卡且限量现货发售及分期免息的福利，还打造了“线上+线下”拉通的全渠道首发模式，即线上预售期间，线下消费者还可以直接前往京东之家或娱非凡体验店体验新品样机，想要优先购买小尺寸高刷游戏显示器的用户，千万不要错过。

据悉，作为千元 FPS 宿舍神屏新标杆，HKC G25H3 拥有原生 300Hz 的超高刷新率，这一数字远超市场上大多数电竞显示器的标准，尤其是在 FPS 游戏中，可以极大减少画面撕裂和延迟现象。同时，其采用了 FastIPS 面板技术，低至 1ms 的疾速响应时间，可以有效减少了运动模糊，提升了游戏操作的精准度。

在显示性能方面，HKC G25H3 同样表现出色。它支持 HDR400 高动态范围显示技术，能够显著提升画面亮度和对比度，使游戏场景更加逼真。此外，该显示器还覆盖了 95% DCI-P3 广色域，色彩准确且丰富，在游戏中可以获得更具真实感的画质体验。

同时，HKC G25H3 还搭载了自研的 DIC 动态模糊消除技术，进一步提升游戏画面的清晰度和流畅度。同时，该显示器预设了多种职业游戏情景模式，玩家只需一键切换即可满足不同游戏类型的需求，让游戏体验更加个性化。

值得一提的是，作为京东采销亲选的一款硬核产品，为了让更多玩家能够亲身体验，京东预售期间，玩家不仅可以在线上浏览产品详情、参与预售活动，更可以走进身边的京东之家或娱非凡体验店，亲手触摸、亲自操作这款显示器新品，感受超越想象的视觉盛宴。此外，现场还设有HKC显示器黑神话悟空体验专区，让玩家直接上手在现场深刻体会此款新品带来的性能提升与操作优势。

原生 300Hz 超高刷新率、1ms 疾速响应时间、HDR400 认证……HKC超高刷显示器新品实力不凡，适配更多游戏，相信会成为电竞爱好者们的小尺寸高刷神屏新选择。想要提前感受高性能显示器带来的身临其境的游戏畅爽体验，锁定京东下单，即可先人一步提前尝鲜。