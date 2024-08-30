共建AI生态 罗技首款AI客制化键盘琥珀系列K98M京东先人一步开启预售

【天极网数码频道】8月29日，罗技在北京召开“AI驱动 共塑可持续发展”新品上市发布会，推出专为中国而生的品牌首款AI客制化无线机械键盘――罗技琥珀系列K98M，并宣布将于8月30日在京东先人一步开启预售。发布会上，罗技还宣布将携手京东以及其他合作伙伴共建AI生态，双方还秉持可持续发展理念签订“青绿计划”，未来将在渠道端与京东共同携手为消费者带来更加智能化、个性化的产品体验和更加环保的消费体验。

客制化机械键盘成趋势，罗技首款AI客制化机械键盘震撼上市

近年来，能在键帽、轴体、手感及声音等方面进行DIY的客制化机械键盘受到年轻玩家们的青睐。发布会现场，京东分享了键鼠品类近年来的发展趋势，随着个性化和智能化产品的需求日益增长，键鼠类产品正在发生显著变化。其中，传统的机械键盘、薄膜键盘市场份额逐步下滑，正在被客制化键盘取而代之;同时用户更愿意在外观、手感、敲击声音、材质、可改装性等方面追求极致体验，这也使得键盘从原来的纯功能性增加了更多的情感和社交价值;轴体方面，“磁轴”增长迅猛，未来有可能成为游戏键盘的标配。

本次罗技全新发布的琥珀系列K98M键盘也是罗技首款AI客制化机械键盘。该键盘从中国消费者对键盘的AI功能效率和易用性需求出发，可以一键使用内置AI功能，帮助用户提升效率，兼顾多种使用场景。同时，罗技独特的Gasket一体式结构和缓震大中底设计，带来指尖弹跳触感;轴体采用罗技独立设计大理石轴体，支持热插拔，声音清脆，具备高可玩性;透明外壳+字符透光PBT键帽，兼顾手感与颜值，

AI产业引领发展变革，罗技携手京东共建AI生态

AI正在引领产业发展变革，3C数码领域同样如此。深受3C数码消费者信赖的京东，以强大的供应链能力、精准的用户需求洞察和不断升级的用户服务，成为连接消费者与优质商品的最佳桥梁。2024年初，京东启动“AI换新加速计划”，得到了广大品牌的积极响应，并推动以AI电脑、AI手机、AI键鼠为代表的AI硬件品类在京东增速强劲。

基于AI产业发展现状以及用户需求的多样性，罗技也正着力探索与中国伙伴共建AI生态。自2008年罗技入驻京东以来，罗技与京东逐步建立起了广泛的战略合作。在本次发布会上，罗技也表示将继续与京东深度共建AI生态，包括AI营销共建、用户价值共建、渠道共建、品类共建和生态共建。在罗技“在中国，为中国”战略的牵引下，双方将不断探索AI产品和渠道端的影响力，为消费者带来更加智能化、个性化的产品体验。此次罗技琥珀系列K98M AI 客制化无线机械键盘将于8月30日在京东先人一步开启预售，京东用户可以享受到新品先拿、权益先享、优惠先得的专属体验。

加入“青绿计划”，携手可持续发展

绿色可持续发展已成为全球共识。京东一直坚持绿色低碳发展，在推动绿色消费和可持续发展方面取得了重大进展。罗技是全球可持续发展评级前1%的公司，2020年就已经实现了碳中和，并且承诺在2030年前实现零碳排放，2030年后成为气候友好企业。在“在中国，为中国”战略的影响下，罗技中国地区分公司已100%采用可再生电力。发布会上，罗技宣布将积极参与京东“青绿计划”，以实际行动助力中国双碳目标的实现。

未来，双方还将共同携手，以用户需求为中心，以AI创新为驱动，坚持低碳环保可持续发展，为广大消费者带来更加丰富的商品选择，更高效便捷的服务体验，为消费者创造美好生活而不断努力。