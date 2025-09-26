京东开启AI助学行动 携手科大讯飞为山西静乐捐建首个AI学习机教室

【天极网数码频道】9月26日，山西静乐县实验学校的孩子们迎来了一支新的全能“教学”团队――AI学习机。课堂里，孩子们不再是被动听讲，而是充满了活力：有的孩子跟着AI朗诵古诗词，抑扬顿挫;有的孩子与AI尝试进行口语互动，一遍遍练习发音;还有的孩子跟着AI进行仿真互动实验，眼睛里闪烁着好奇的光芒……在京东携手科大讯飞为山西静乐县捐建的首座AI学习机教室里，前沿的AI技术为孩子们打开了一扇通往优质教育资源和科技赋能教育的大门。

以科技之光，点亮教育之路

当下，随着AI技术不断进步，AI在教育领域的应用也日益成熟。为推动优质教育资源惠及更多地区，用AI科技助力教育发展，京东学习机业务发起“AI助学行动”，计划在全国捐建100座AI学习机教室，首发之站便选在了与京东有着深厚渊源的山西静乐县。

静乐县教育局局长赵艳峰、静乐县实验学校校长高果平、京东3C数码学习机品类负责人，以及科大讯飞AI学习机代表明飞扬等出席了启动仪式，共同见证了静乐县实验学校AI学习机教室的正式启用。在致辞中，静乐县教育局局长赵艳峰表达了对京东和科大讯飞的感谢，表示将充分运用AI学习机，以科技之力赋能当地学生教育的高质量发展。

此次，京东携手科大讯飞为“AI学习机教室”捐赠了50台最新的科大讯飞AI学习机S30 Turbo。科大讯飞AI学习机首创AI 1对1精准学与AI 1对1答疑辅导，通过AI诊断学情，定制个性化提升方案、推荐适合的学习内容，并采用启发式互动辅导方式，有效解决孩子学业提升慢、提升难、家长辅导难等问题。可以说，它不仅仅是一个智能学习和辅导设备，更是激发孩子们学习兴趣和主动性的“成长伙伴”，让孩子们通过接触AI、使用AI，打开未来更广阔的成长天地。

活动当天，京东还携手科大讯飞邀请了北京故宫博物院文化专家佘虹，基于六年级语文课本上的故宫课程，利用AI学习机给孩子们带来了一堂别开生面的故宫100周年文化知识课，讲故宫文化故事，普及故宫文化历史。崭新的学习方式、丰富的互动内容让孩子们在学习中全神贯注，当下课的铃声响起，孩子们仍围着学习机热烈的讨论、互动，迟迟不愿离开。

此外，京东还在现场设置了科大讯飞大篷车互动体验区，带来了机器人表演、AI科普、游戏互动、产品体验、福利抽奖等有趣有料的互动内容，让孩子们在玩乐中了解AI技术的前沿成果，激发对未来的无限想象。

从“滴灌”到“普照”，22年的情谊与坚守

京东“AI助学行动”的首个AI学习机教室选择落地静乐县实验学校，背后是京东与山西静乐县22年深厚情谊的延续，也是一场从物质资助到科技助学的爱心接力。2003年，当京东还是只有38名员工的小公司时，便在山西省静乐县捐助了38个孩子，承担其生活、教育等费用，此后多年，京东每年都持续资助当地的孩子们上学，直到他们完成学业。22年过去，京东生意的规模不断壮大，但投身公益、关爱教育、回报社会的初心始终如一。

如今，京东将教育公益的脚步进一步延伸，以“AI助学行动”开启对更多城市、县镇、乡村孩子的帮助。如果说，当初京东来到静乐县给38个孩子们一对一的帮扶是“滴灌”，今天，京东携手科大讯飞品牌通过“AI助学行动”为当地孩子们的教育带来的更像“普照”。通过AI教育的方式，让更多孩子们能获得学习效率的提升，开拓视野和机会。

作为一家有价值、有温度、有担当的公司，未来京东将继续携手学习机品牌伙伴一起积极履行社会责任，在全国更多地区捐建100个AI学习机教室，通过前沿AI技术将优质教育资源进一步输送至更多学子身边，用科技之光与人文之暖，点亮孩子们求学的梦想，为科技赋能教育贡献更多力量。