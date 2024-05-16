富士胶片推出中画幅无反数码相机“FUJIFILM GFX100S II”

【天极网数码频道】2024年5月16日C富士胶片公司荣誉宣布推出无反数码相机“GFX系列”的最新机型“FUJIFILM GFX100S II”(GFX100S II)，该机型配备的中画幅传感器※1约为35mm全画幅传感器的1.7倍。

GFX100S II配备新开发的1亿200万有效像素的高速传感器“GFX 102MP CMOS II”和高速图像处理引擎“X-Processor 5”，机身紧凑轻巧，重约883g※2，是同系列中最轻的机型。这款无反相机可让您轻松享受非凡的图像质量。

GFX100S II不仅具有中画幅传感器的特性所带来的丰富色调表现和三维渲染功能，而且还具有基于人工智能的对象检测功能，较前代机型相比有了很大的进步※3。凭借快速、高精度的自动对焦以及经过改进的连拍速度(高达7.0帧/秒)※4，这款相机可准确捕捉移动对象。机身防抖功能也得到了增强，可实现高达8.0档五轴防抖性能※5。这款相机紧凑轻巧，重约883g，支持您在多种场景中享受GFX的非凡图像质量。在视频性能方面，您可以拍摄生动流畅的4K/30P视频，还可以制作高质量的视频。

该GFX100S II为专业摄影师以及想要探索中画幅摄影世界的业余爱好者提供了强大的图像渲染功能和灵活的机动性。让广大用户感受到高画质的摄影乐趣。

※1 图像传感器对角线长度为55mm(43.8mm X 32.9mm)，面积约为35mm画幅传感器的1.7倍。

※2 包括电池和存储卡

※3 “FUJIFILM GFX100S”。

※4 使用机械快门时

※5 俯仰/偏转方向符合CIPA标准，且已安装“富士龙镜头GF63mmF2.8 R WR”

采用102MP中画幅传感器，提供非凡的图像质量水平

GFX100S II配备最新开发的102MP中画幅传感器“GFX 102MP CMOS II”和高速图像处理引擎“X-Processor 5”，带来令人叹为观止的分辨率。此外，这款相机还结合多年来在胶片领域积累的色彩再现技术，可准确捕捉风景，描绘精细的细节。

像素结构的改进提高了新传感器的饱和电子迁移速率，从而能够使用ISO80作为标准感光度。与之前的机型相比，当传感器感光度设置在ISO80时，这款相机可以捕获的图像的动态范围更大，噪声更小※6。

新传感器的微透镜得到改进，可以提高传感器边缘的光线使用效率，与之前机型相比，边缘图像质量和自动对焦精度均得到进一步改善。

GFX100S II共配备20种“胶片模拟”模式，其中包括“REALA ACE”，该模式结合了忠实的色彩再现和清晰的色调渐变，能够呈现丰富色彩。您可以选择与主题或场景相匹配的适当胶片模拟模式(类似于选择胶片)，享受多种色彩表现。

GFX100S II配备“像素位移多重拍摄”功能，可在拍摄照片时以较高的精度控制机身防抖并移动图像传感器。通过生成16个RAW文件，每次拍摄时将图像传感器移动0.5像素，并使用专用软件“Pixel Shift Combiner”组合这16个RAW文件，即可生成4亿像素图像。此外，在“真实色彩”模式下，拍摄时会生成四个RAW文件，而文件会有一个像素的偏移，这样就可以生成分辨率为1.02亿像素图像，同时还能抑制伪色，且拍摄时间和数据量仅为前代机型的四分之一。

※6 在16位RAW下拍摄视频时

强大的IBIS防抖机制与紧凑机身相得益彰，精妙作品信手拈来。

凭借精心设计的IBIS装置和陀螺仪与加速度传感器的组合，这款相机能准确捕捉最细微的运动，并利用图像信息检测抖动，提高校准精度，从而实现高达8.0档五轴防抖性能。即使在弱光场景中，您也可以在没有三脚架的情况下轻松拍摄高精度照片。

在功能不断改进的同时，机身与以往机型类似，尺寸仍然相当紧凑，高度约104mm，宽度约87mm。与以往机型相比，重量也进一步减轻，约为883g，成为配备102MP中画幅传感器的“GFX系列”相机中最轻的机型。

GFX100S II采用了“BISHAMON-TEX”蒙皮纹理※7，可增强握持相机时不同角度的握持力度。与大手柄造型相结合，为手持拍摄提供了更大支持。

※7 BISHAMON-TEX是富士胶片公司的商标或注册商标。

凭借不断发展的高速、高精度自动对焦和连拍性能，不再错失良“机”。

除了通过先进算法改进人脸和人眼自动对焦外，这款相机还可利用基于深度学习技术开发且基于AI的对象检测自动对焦。这款相机可以探测动物、鸟类、汽车、摩托车、自行车、飞机、火车、昆虫和无人机※8。由于能够在保持对焦的同时自动跟踪拍摄对象，您可以专注于捕捉满意的镜头和构图。此外，与以往机型相比，这款相机采用改良版自动对焦预测算法，能够有效处理高速运动跟踪情况。

通过新开发的102 MP高速传感器“GFX 102MP CMOS II”，提高读取速度并采用新开发的快门驱动装置，实现了每秒7.0帧的连拍性能。这款相机能准确捕捉精彩瞬间，让您不留遗憾。

配备高倍率、高分辨率电子取景器(EVF)，放大倍率为0.84倍，像素为576万。它可以抑制因眼睛位置移动而引起的图像失真和流动，在使用取景器时保持清晰可见的画面。

※8 要检测昆虫时，请将“对象检测设置”设置为“鸟类”，要检测无人机时，则将其设置为“飞机”。

具备4K/30P视频录制功能，可制作高质量视频。

得益于新开发的“GFX 102MP CMOS II”，标准ISO100可用于视频模式，为视频片段提供更高的图像质量。

这款相机在视频拍摄时具备跟踪自动对焦功能。在AF-C +广域/跟踪AF模式下拍摄时，即使画面中有多个对象，也只需在画面中触摸要跟踪的拍摄对象，就能轻松捕捉目标。

该模式可实现每秒30帧的流畅4K视频录制。它能够在相机内置SD卡上以4K/30P 4:2:2 10bit进行录制。此外，通过USB Type-C连接线连接外部SSD，还可以使用Apple ProRes※ 9进行录制。※ 10

这款相机配备了“F-Log2”，可提供13+档※11 广泛的动态范围记录，从而提高了后期制作的灵活性。 此外，这款相机还能够使用不同的录制介质和HDMI输出来录制和输出不同的视频格式。例如，您可以在录制介质上使用“F-log2”进行录制，同时在外部监视器上使用胶片模拟监视视频，使其适用于多种操作。

这款相机支持Frame.io Camera to Cloud。这样，您可以直接将视频和静态图像文件上传到Frame.io，大大加快从拍摄到编辑的工作流程。

※9 Apple ProRes是Apple Inc.的商标，已在美国以及其他国家和地区注册。

※10 某些记录模式可能与某些类型的SSD不兼容。请登录公司网站，查看经过测试并确认兼容的SSD列表。

※11 公司内部测试。

2.可选配件

手柄“MHG-GFX S”

金属手柄增强了使用大型望远定焦镜头拍摄时的持握感和稳定性，也提高了使用三脚架时的便捷性。

3.加入C2PA※12和CAI※13并开发系统※14，为数字媒体提供背景资料和历史记录

近年来，如何在处理照片和视频时证明图像未经篡改和证实并建设可以进行安心创意和商业活动的社会，已成为一个重要的全球性问题，因此，我们加入了两个组织，即内容来源和真实性联盟(Coalition for Content Provenance and Authenticity，简称“C2PA”)和内容真实性倡议联盟(Content Authenticity Initiative，简称“CAI”)。我们还参与了一个旨在通过数字证据保护内容及其创作者和用户的项目，并将继续开发一个可提供背景资料和历史记录的系统，通过在图像文件中添加来源和记录等信息来支持图像的真实性。我们会逐步将此解决方案扩展到GFX和X系列※15，包括GFX100S II。

※12 为数字内容来源和变更记录证明制定标准和技术规范的行业组织。

※13 一个引导全球努力推广使用数字内容来源和变更记录证明的社区。

※14 按国家或地区分列的发布时间表将在最终确定后公布。

※15 计划通过固件更新按需发布。(发布时间表待定)。