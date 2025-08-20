¡°Ë«¾©¸³ÄÜ¼Æ»®¡±ÈýÖÜÄê ¾©¶«Ð¯ÊÖBOE³ÖÐøÇý¶¯ÏÔÊ¾²úÒµ¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹
¡¾Ìì¼«ÍøÊýÂëÆµµÀ¡¿8ÔÂ20ÈÕ£¬¾©¶«ÓëÈ«ÇòÏÔÊ¾ÁìÓòÁìÏÈÆóÒµBOE(¾©¶«·½)ÁªºÏ¾Ù°ìÁË¡°Ë«¾©¸³ÄÜ¼Æ»®¡±ÈýÖÜÄêÇìµä¡£¹ýÈ¥ÈýÄê£¬Ë«·½Í¨¹ýÉî¶ÈÐÍ¬£¬½«¾©¶«¶ÔÓÃ»§ÐèÇóµÄÉî¶È¶´²ìÓëBOEµÄ¼â¶ËÏÔÊ¾¼¼ÊõÉî¶ÈÈÚºÏ£¬¿ª´´ÁË¡°ÐèÇó·´²¸ÑÐ·¢-¼¼ÊõÖ±´ïÓÃ»§¡±µÄË«Ïò¸³ÄÜµä·¶£¬ÖØËÜÁËÏÔÊ¾¼¼Êõ´Ó´´ÐÂµ½Ó¦ÓÃµÄ×î¶Ì¼ÛÖµÁ´Â·£¬ÏÔÖøÍÆ¶¯BOE(¾©¶«·½)¼¼ÊõÆ·ÅÆ´ÓÐÐÒµ×ßÏò´óÖÚ£¬Îª²úÒµÊ÷Á¢ÁË¼¼ÊõÆÕ»ÝÓëÉúÌ¬¹²Ó®µÄÐÂ±ê¸Ë¡£
¾©¶«·½¼¯ÍÅ¸ß¼¶¸±×Ü²Ã¡¢Ê×Ï¯¼¼Êõ¹ÙÁõÖ¾Ç¿±íÊ¾£º¡°Ë«¾©µÄºÏ×÷ÊÇÒ»³¡Ë«Ïò±¼¸°µÄÇ¿Ç¿ÁªºÏ¡£BOE(¾©¶«·½)ÊÇ×î¶®ÏÔÊ¾¼¼ÊõµÄ¿Æ¼¼ÆóÒµ£¬¶ø¾©¶«¶ÔÏû·ÑÕßÓÐ×Å×îÉî¿ÌµÄÀí½âÓë¶´²ì¡£Ë«·½ÔÚºÏ×÷ÖÐÓÅÊÆ»¥²¹£¬²»½öÍê³ÉÏà»¥¸³ÄÜ£¬Ò²½«´ø¶¯²úÒµÁ´ÉÏÏÂÓÎºÏ×÷»ï°éÊµÏÖ¼ÛÖµÔ¾Éý¡£Î´À´£¬BOE(¾©¶«·½)Ò²½«ÁªÊÖ¾©¶«¼°¸ü¶àÉúÌ¬»ï°éÎªÏû·ÑÕß´øÀ´¸ü¸ßÖÊÁ¿¡¢¸ü¸ß¼ÛÖµµÄ²úÆ·ÌåÑé¡£¡±
ÈýÄêÀ´£¬¾©¶«ÓëBOE(¾©¶«·½)ÃÜÇÐºÏ×÷£¬Ò»·½´ÓÏû·ÑÐèÇó²à³ö·¢£¬Ò»·½´Ó¼¼Êõ¹©¸ø²à³ö·¢£¬Ë«·½Ð¯ÊÖÍ¨¹ý¼¼Êõ´´ÐÂ±Õ»·¡¢Æ·ÅÆÐÄÖÇ½¨ÉèºÍÉúÌ¬Ð×÷ÉýÎ¬£¬ÖØËÜÁË²úÒµ¼ÛÖµÁ´¡£Ë«·½¹²½¨µÄ¼¼Êõ´´ÐÂÁªºÏÑÐ¾¿Ôº£¬»ùÓÚ¾©¶«¶ÔÏû·ÑÕßµÄÉîÈë¶´²ì½øÐÐ¶¨ÖÆ¿ª·¢£¬³É¹¦ÍÆ¶¯¾Û½¹Ïû·ÑÕßÊÓ¾õÌåÑéµÄ¡°S+ÏÔÊ¾ÈÏÖ¤±ê×¼¡±ÔÚ¾©¶«È«ÃæÂäµØ£¬³ÉÎªÏû·ÑÕß¹ºÂò¾ö²ßµÄÖØÒª²Î¿¼±ê×¼£¬²¢ÍÆ¶¯¡°ADS Pro+Mini LED¡±±³¹â¼¼Êõ³ÉÎªµç¾ºÏÔÊ¾ÖÕ¶ËÏû·ÑÊÐ³¡µÄÈ«ÐÂÔö³¤¼«£¬¹¹ÖþÁË´Ó¼¼Êõµ½ÌåÑéµÄÍêÕû±Õ»·¡£
ÔÚ´´ÐÂÓªÏúÓë¼¼Êõ×ª»¯·½Ãæ£¬Ë«·½¹²Í¬´òÔìÁËÐÐÒµÊ×¸öÏßÉÏ³Á½þÊ½¡°BOE¼¼ÊõÆ·ÅÆ¾©¶«×ÔÓªÆì½¢µê¡±£¬¿ª´´ÐÔµØÊµ¼ùÁË¡°B2B2C¡±¼ÛÖµ´«µÝÄ£Ê½¡£Æì½¢µê¼¯ÖÐÕ¹Ê¾ÁËÓÉBOE(¾©¶«·½)Èý´óÏÔÊ¾¼¼ÊõÆ·ÅÆ(ADS Pro, f-OLED, ¦Á-MLED)¸³ÄÜµÄ¸÷´óÆ·ÅÆ´ú±íÐÔÖÇÄÜÖÕ¶Ë²úÆ·£¬³ÉÎª×¨ÒµµÄÇ°ÑØ¼¼ÊõÕ¹Ê¾´°¿Ú£¬ÓÐÐ§Ëõ¶ÌÁË¼â¶Ë¿Æ¼¼´ÓÊµÑéÊÒµ½ÓÃ»§µÄ¾àÀë¡£¸ÃÄ£Ê½ÒÑ³ÉÎªÐÐÒµµä·¶£¬ÎüÒýÁËÁªÏë¡¢»ªÎªµÈ17¼ÒÒÔÉÏÈ«ÇòÍ·²¿Æ·ÅÆÈë×¤£¬»ã¾Û193¿î¸²¸Ç¶àÆ·ÀàµÄ±¬¿îÖÕ¶Ë²úÆ·¡£Í¬Ê±£¬Æì½¢µêÒÔ¸ßÐ§Ä£Ê½¸³ÄÜºÏ×÷Æ·ÅÆ£¬Îª»ï°éÌá¹©È«·½Î»µÄ×ÊÔ´Ö§³ÖºÍÈ«ÐÂµÄÁªºÏÓªÏúÕóµØ£¬Ê÷Á¢ÁËÐÐÒµ¼¼Êõ×ª»¯±ê¸Ë¡£
ÔÚ¹¹½¨È«Á´Â·µç¾ºÉúÌ¬ÁìÓò£¬Ë«·½ÁªºÏ·¢ÆðµÄ¡°Best of Esportsµç¾º¸ß½×ÁªÃË¡±£¬ÎüÒýÁËAGON°®¹¥¡¢ASUS»ªË¶¡¢Õü¾ÈÕß¡¢»úÐµÊ¦¡¢»úÐµ¸ïÃü¡¢Î¢ÐÇMSI¡¢ROG¡¢´´Î¬¡¢À×Éñ¡¢ºìÄ§¡¢Ò»¼Ó¡¢BenQ¡¢iQOO¡¢ÀîÄþ¡¢Âþ²½Õßµç¾º¡¢AOC¡¢·ÉÀûÆÖ¡¢ÖðÒ¹BLACKLYTEµÈÖÚ¶àÈ«ÇòÒ»ÏßÆ·ÅÆ¼ÓÈë£¬²¢ÁªÊÖ»¢ÑÀÖ±²¥¡¢JDGµç¾ºÕ½¶ÓµÈ£¬¹¹½¨¸²¸ÇÓ²¼þ¡¢ÖÕ¶Ë¡¢ÄÚÈÝ¡¢ÊÐ³¡µÄÈ«Á´Â·µç¾ºÉúÌ¬£¬ÖÂÁ¦ÓÚ½âËøÐÂÉÌÒµÄ£Ê½¡¢ÌáÉý²úÒµ±ê×¼¡¢ÎªÍæ¼ÒÌá¹©¼«ÖÂÌåÑé£¬¹²Í¬¶¨Òåµç¾ºÎ´À´¡£
¹ýÈ¥¼¸Äê£¬ÒÀÍÐ¡°Ë«¾©¸³ÄÜ¼Æ»®¡±£¬¾©¶«Æ¾½è¶ÔÏû·ÑÕßÐèÇóµÄ¾«×¼¶´²ìÓëÇ¿´óµÄ¹©Ó¦Á´ÕûºÏÄÜÁ¦£¬ÁªºÏBOE(¾©¶«·½)µÈÉÏÓÎºËÐÄÆÁ³§¼°AOCµÈ¹Ø¼üÆ·ÅÆ£¬³É¹¦´òÔìÁË¶à¿îÏÖÏó¼¶±¬Æ·ÏÔÊ¾Æ÷¡£ÔÚË«·½ÍÆ¶¯ÏÂ£¬¾©¶«¸ßË¢ÏÔÊ¾Æ÷¡¢µÍ¹¦ºÄÏÔÊ¾Æ÷¡¢Õæ°Ù…¼µçÊÓµÈÇ÷ÊÆÆ·ÀàÏúÊÛ±íÏÖÁÁÑÛ¡£¾©¶«618ÆÚ¼ä£¬240Hz¼°ÒÔÉÏ³¬¸ßË¢ÏÔÊ¾Æ÷³É½»Á¿Í¬±ÈÔö³¤3±¶£¬OLED¼°Mini LEDÏÔÊ¾Æ÷·Ö±ðÔö³¤320%ºÍ210%£¬ÖÐ¸ß¶Ë²úÆ·ÒýÁìÔö³¤ÐÂÇ÷ÊÆ¡£Õâ²»½ö±íÃ÷¾©¶«ÓëBOE(¾©¶«·½)µÄºÏ×÷ÓÐÐ§´Ù½øÁË×¨Òµ¡¢¸öÐÔ»¯²úÆ·ÆÕ¼°£¬Òýµ¼Ïû·ÑÕß¼ÛÖµÏû·ÑÉý¼¶£¬Ò²ÓÐÁ¦ÑéÖ¤ÁËÕûºÏÓÅÊÆ×ÊÔ´¡¢Ç¿Ç¿ÁªºÏ¸³ÄÜ²úÒµÁ´»ï°éµÄÄ£Ê½¡£
¾©¶«Ò»Ö±¼á³ÖÌáÉýÏû·ÑÕßÔÚ³É±¾¡¢Ð§ÂÊ¡¢·þÎñÓëÌåÑéÎ¬¶ÈµÄÂúÒâ¶È¡£´ÓÒýÁì1msÏìÓ¦µç¾ºÆÁ¡¢99%+É«Óò×¨Òµ´´×÷ÆÁµ½ÆÕ¼°240Hz+³¬¸ßË¢±ê×¼£¬Ã¿Ò»´ÎÓÃ»§·´À¡¶¼Çý¶¯×Å¾©¶«ÓëBOE(¾©¶«·½)¼°Æ·ÅÆ»ï°éµÄ¼¼ÊõÐÍ¬ÓëÉúÌ¬ÖØ¹¹£¬Mini LED±³¹â¡¢½¡¿µ»¤ÑÛµÈ´´ÐÂ¼¼ÊõÕýÔÚÍ¨¹ý¾©¶«µÄÈ«ÇþµÀ´¥µã,¸ßÐ§´¥´ïÃ¿Ò»Î»ÓÃ»§¡£×÷Îª¡°¼¼Êõ-²úÆ·-ÓÃ»§¡±ºËÐÄÁ¬½ÓÊàÅ¦µÄ½ÇÉ«£¬¾©¶«½«¼ÌÐøÍ¨¹ýÓëÉÏÓÎ»ï°é¡¢Æ·ÅÆ·½¼°JDGµÈµÄÉî¶ÈÐÍ¬£¬Éî»¯C2M²úÆ·»úÖÆÓëÊÐ³¡¶¯Ïò¹²Ïí£¬ÕûºÏ¶àÎ¬ÓªÏú×ÊÔ´Óë¾©¶«MALLµÈÈ«ÇþµÀÁ¦Á¿£¬ÍêÉÆ´ÓÏÔÊ¾¼¼Êõµ½ÓÃ»§ÌåÑéÌáÉýµÄÈ«Á´Ìõ·þÎñ£¬¹²Í¬ËÜÔì¸ü³Á½þ¡¢Á÷³©µÄµç¾ºÊÓ¾õÉúÌ¬£¬ÍÆ¶¯ÐÐÒµÌø³öµÍÐ§¾ºÕù£¬ÊµÏÖ¿É³ÖÐøµÄ¼ÛÖµ±Õ»·¡£
´ó»áÆÚ¼ä£¬°üÀ¨¾©¶«¡¢BOE(¾©¶«·½)µÈ¶à·½´ú±íÔÚTVÔ²×ÀÂÛÌ³ÉÏ»¹¹²Í¬·¢²¼ÁË¡°°Ù…¼´óÆÁÈýÕæ³ÐÅµ¡±£¬¼´ÕæÆ·ÖÊ¡¢ÕæÌåÑéºÍÕæ·þÎñ£¬¶à·½Ð¯ÊÖÖÂÁ¦ÓÚÎªÏû·ÑÕßÌá¹©×î¼«ÖÂµÄ´óÆÁÌåÑé¡£ÕâÒ²ÊÇ¼Ì2025Äê¡°Ë«¾©¡±Ð¯ÊÖ³ÉÁ¢¾©¶«°Ù…¼µçÊÓÆ·ÅÆÁªÃËºóÓÖÒ»ÖØ´ó¾Ù´ë¡£¾©¶«ÁªºÏBOE(¾©¶«·½)¡¢Æ·ÅÆ³§ÉÌµÈ²úÒµÁ´Ïà¹Ø·½ÕýÔÚ¼ÓËÙ¶¨ÖÆÓÅÖÊ²úÆ·£¬ÄÚÖÃ¾©¶«Ãâ·Ñ×¨Çø¿É¹Û¿´ÉÏÍò²¿³¬¸ßÇåÆ¬Ô´£¬ÒÔ¼°¾©¶«Ìá¹©µÄ100%Ãâ·ÑËÍ×°µ½¼Ò·þÎñÌåÑé£¬ÈÃÓÃ»§¡°¸ÒÂò¡¢Ê¡ÐÄ¡¢·ÅÐÄÓÃ¡±£¬ÈÃ°Ù…¼µçÊÓÕæÕý×ß½øÇ§¼ÒÍò»§¡£´ËÍâ£¬¾©¶«ÓëBOE(¾©¶«·½)Ðû¸æÕýÊ½ÁªºÏ·¢Æð³ÉÁ¢¡°¸ß¼ÛÖµÉúÌ¬²úÒµÁªÃË¡±£¬±êÖ¾×ÅÐÐÒµÂõÏò¹²Éú·¢Õ¹ÐÂ½×¶Î¡£¸ÃÁªÃË»ã¾ÛTUVÀ³Òð¡¢º£ÐÅ¡¢´´Î¬¡¢ÁªÏë¡¢AOCµÈ¶¥¼âÆóÒµ£¬Ã÷È·ÒÔÈý´óÐÐ¶¯¸ÙÁìÇý¶¯±ä¸ï£º¼¼ÊõÉýÎ¬´òÆÆ¼Û¸ñÄÚ¾í¡¢ÉúÌ¬Ð×÷¹²´´ÔöÁ¿¡¢ÂÌÉ«·¢Õ¹ÖØËÜÎ´À´£¬ÖÂÁ¦ÓÚ½«¡°¼ÛÖµÉýÎ¬¡±ÀíÄî×ª»¯Îª¿ÉÖ´ÐÐµÄ²úÒµ¹æÔò£¬ÒýÁìÈ«ÇòÏÔÊ¾²úÒµ¸ßÖÊÁ¿¼ÛÖµ´´Ôì¡£
¶àÄêÀ´£¬¾©¶«ÓëBOE(¾©¶«·½)¼á¶¨±ü³ÖºÏ×÷³õÐÄ£¬¾Ü¾øµÍÖÊµÍ¼ÛÄÚ¾í£¬ÖÂÁ¦ÓÚÏû·ÑÕß¼°ÐÐÒµ¼ÛÖµ×î´ó»¯£¬ÍÆ¶¯¿É³ÖÐø·¢Õ¹¡£Ë«·½¼áÐÅ£¬Î¨ÓÐ¼á³Ö×öÁ¢×ã³¤Ô¶¡¢ÌáÉýÓÃ»§ÌåÑé¡¢ÓÐÀûÐÐÒµ·¢Õ¹Ö®ÊÂ£¬²ÅÄÜ´´Ôì¿É³ÖÐø¼ÛÖµ¡£Õ¹ÍûÎ´À´£¬¾©¶«ÓëBOE(¾©¶«·½)µÄ¡°Ë«¾©¸³ÄÜ¼Æ»®¡±½«½øÒ»²½Éî»¯£¬¾Û½¹Î´À´Ïû·ÑÇ÷ÊÆ¡¢Ç°ÑØ¼¼ÊõÓ¦ÓÃ¡¢¼¼Êõ±ê×¼½¨ÉèºÍÏû·ÑÕßÌåÑéÌáÉýµÈºËÐÄ·½Ïò¡£¾©¶«ÆÚ´ýÓëBOE(¾©¶«·½)¼°¸ü¶àÉúÌ¬»ï°é½ôÃÜÐ¯ÊÖ£¬Í¨¹ý×ÊÔ´ÕûºÏÓëÐÍ¬´´ÐÂ£¬¹²Í¬½¨Á¢¼¼ÊõÆÕ»Ý»¯¡¢±ê×¼Í³Ò»»¯¡¢ÌåÑé³¡¾°»¯µÄ³¤Ð§ÉúÌ¬»úÖÆ£¬½«¡°Ë«¾©¡±ºÏ×÷Ä£Ê½´òÔìÎªÐÐÒµ¼¼Êõ×ª»¯ÓëÉúÌ¬¹²½¨µÄ±ê¸Ë·¶Ê½£¬ÎªÈ«ÇòÏÔÊ¾²úÒµµÄ¿É³ÖÐøÔö³¤×¢ÈëÇ¿¾¢¶¯Á¦¡£
