京东12.12于12月9日晚8点现货开卖 爆款3C数码低至2折

【天极网数码频道】“大雪”节气过后，冬日的氛围日渐浓厚。随着北方冰雪经济升温，人们对于拍出冬日氛围的大片有了更高的要求，相应地对拍照功能强大的手机、相机等数码产品的需求也不断提升。即将启动的京东12.12年终特惠活动，就能很好地满足消费者冬日数码产品需求。

12月7日，京东将上线12.12预热活动会场，12月9日晚8点正式优惠开卖，持续至12月12日。活动期间，华为、荣耀、大疆等多个品牌的爆款产品将迎来限时直降，部分3C数码产品还可再享政府补贴单品至高立减2000元的超值福利，更有每满300元减40元的优惠福利。除超值优惠外，消费者还可在京东3C数码12.12会场瓜分2万张PLUS会员年卡。此外，还有180天只换不修、30天意外换新、分期免息等品质服务，为消费者带来又好又便宜的购物体验。活动期间，消费者打开京东搜索“手机数码年末大促”即可进入3C数码会场选购，一起来看看有哪些好物值得入手吧。

12.12福利大放送，多款3C数码好物低至2折

12月9日晚8点，京东将推出多款5折产品供消费者抢购。其中，荣耀畅玩30 Plus，搭载了一块5000mAh大容量电池，支持22.5W的快充，有效提高充电效率，8+128版原价为1499元，京东12.12期间5折只要749.5元;罗技(G)Pro X SE游戏耳机，原价899元，京东12.12期间5折只要449元;安克苹果充电器PD20W充电头，适用iPhone16ProMax、iPhone 15 Plus、华为、小米等手机，原价59.9元，京东12.12期间5折29.9元;对于家中有孩子的家庭，可以抢购FunGlobe地球仪，高清浮雕球面设计能让孩子直观感受高山、平原、陆地，AR演示的人文、地理、生物、历史等知识则将四海八荒、古今中外生动立体地展现在孩子面前，原价为209元，京东12.12期间2折只要39元。

爆款产品限时直降至高降1600元

大疆Mini 4K无人机是一款便携轻巧的航拍设备，重量仅为249克，具备多种智能拍摄模式，包括全景、延时摄影和智能跟随，方便用户轻松实现复杂的拍摄效果，京东12.12期间限时1599元，原价5599元的大疆DJI RS 3 Pro套装更是降至3999元;阿尔法蛋高速词典笔T30 Pro，内置了100多本正版词典，涵盖了语文、英语、数学等多个学科，能够满足不同年龄段学生的多样化学习需求，京东12.12期间只要999元。

领政府补贴享单品至高减2000元优惠

联想拯救者R9000P笔记本电脑，采用锐龙9 7945HX处理器，显卡采用的是RTX 4070，配备了8GB的GDDR6显存，140W满功耗性能释放，支持DDG1.5显示模式切换，16+1TB版本价格为10499元，领取政府补贴立减2000元，到手价为8499元。联想笔记本电脑小新Pro16，采用英特尔处理器内部集成AI专属芯片NPU，支持视频会议美颜、背景虚化等AI应用低功耗运行，Ultra5 32G 1T 2.5K 屏版价格为5998元，享政府补贴额外立减1199.6元，京东12.12最终到手价4798.4元。

岁末将至，京东12.12超值优惠即将开启，让我们锁定12月9日晚8点，准备好加入这场年终购物狂欢吧!