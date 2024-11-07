AMD总裁做客京东11.11采销直播间 免费送AMD新品处理器

【天极网数码频道】近期因性能出色火爆异常的AMD锐龙7 9800X3D处理器到底如何？今天18点，AMD大中华区市场营销副总裁纪朝晖做客京东3C数码采销直播间，现场为消费者解读AMD锐龙7 9800X3D处理器在各个方面的产品优势，同时也携手京东采销送出AMD锐龙7 9800 X3D处理器和12月15日决赛场次的上海major门票，无论是想要抽取大奖还是了解更多有关AMD新品处理器的细节，今天18点的京东3C数码采销直播间都不容错过。

此前京东11.11已携手AMD先人一步开启AMD锐龙7 9800X3D预售通道，产品一经上线便引发下单热潮，获得开启预售15分钟内预售量突破千件的优异成绩。之所以备受消费者青睐，一方面是因为京东通过先人一步的上新速度和诚意十足的购物权益持续吸引消费者关注AMD新品处理器，另一方面则在于处理器自身的强大性能。

AMD锐龙7 9800X3D处理器性能强悍的关键在于通过垂直堆叠的缓存结构大幅提升了缓存容量，同时有效降低延迟，从而显著提高游戏的帧数表现。在开放世界游戏复杂的场景渲染和竞技类游戏多玩家同时在线的场景下，这款处理器能基于3D V-Cache技术让数据交换更快更稳定。在实际游戏过程中，玩家们将基于AMD锐龙7 9800X3D处理器享受到更细腻的画面和更流畅的游戏体验。许多玩家所担心的画面撕裂、画面拖影等痛点也会因为AMD锐龙7 9800X3D处理器不复存在。

除了电竞游戏之外，这款处理器在内容创作领域的表现也十分出色，对于游戏主播、视频创作者等需要边玩边录制或直播的用户来说，9800X3D的高效性能避免了卡顿和画面撕裂问题。此外得益于4nm制程和出色的散热管理，AMD 9800X3D不仅在运行大型游戏时稳定高效，在剪辑、渲染等场景中也同样出色，使得创作工作和娱乐可以同时高效完成。

总的来看，即将亮相直播间的这款AMD新品处理器值得关注，感兴趣的消费者记得在今晚18点打开京东搜“总裁价到”，即可进入京东3C数码采销直播间，与AMD品牌大佬一同探讨产品细节，参与互动还有机会免费抽取到这款“性能神器”，机会难得，先到先得。