【天极网数码频道】“又好又便宜”的京东11.11启动以来，从线上到线下，从传统的到创新的，消费热潮持续不断。截至10月20日18时，消费电子产品保持增长优势，AI相关的智能电子产品成交额同比增速近200%，包括AI手机、AI平板、AI学习机、AI眼镜等产品备受消费者青睐。此外，京东iPhone 17系列新品成交额同比增长150%。

京东11.11期间，各类3C数码趋势品类增长显著。数据显示，截至10月20日18时，京东高端轻薄本、智能机器人、时尚头戴耳机成交额同比增长100%，3D打印机同比增长200%，240Hz+超高刷电竞显示器同比增长150%，运动相机与配件同比增长350%，青春文学图书同比增长超3倍。

值得一提的是，京东11.11期间，众多消费者通过京东秒送下单3C数码产品，数码配件成交用户量同比增长350%。“京补合约”也逐渐成为消费者省钱换新3C数码产品的新方式，订单量同比增长超5倍。此外，京东为消费者提供3C数码以旧换新服务，让用户享受额外的以旧换新补贴，以旧换新用户量同比增长超100%。

与此同时，以京东之家、京东电脑数码专卖店、京东手机数码专卖店为代表的京东3C数码门店数已突破4000家，将京东3C数码又好又便宜的产品从线上带到线下，客流量同比增长70%，订单量同比增长120%，成交额同比增长120%。3C数码企业用户采购同比增长超100%的品牌超3500家。

京东11.11还在火热进行中，想要换新3C数码好物的消费者到京东APP搜索“3C数码11.11”进入活动页面，可享政府消费补贴低至5折;领华为大额券至高再减1500元，领苹果大额券至高立减2100元;以旧换新限量补贴1800元，京补合约购机低至1折;PLUS会员至高再减1111元等多重福利。