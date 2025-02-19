³¬2000ÍòÃûÏû·ÑÕßÉêÇëÊÖ»úµÈÊýÂë²úÆ·¹ºÐÂ²¹Ìù ÉÏ¾©¶«Ïí¹ú²¹Á¢Ê¡1500Ôª
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÊýÂëÆµµÀ¡¿¾ÝÉÌÎñ²¿È«¹ú¼ÒµçÒÔ¾É»»ÐÂ¼°ÊÖ»úµÈÊýÂë²úÆ·¹ºÐÂÊý¾ÝÆ½Ì¨ÏÔÊ¾£¬1ÔÂ20ÈÕ0Ê±ÖÁ2ÔÂ8ÈÕ24Ê±£¬ÓÐ2009.2ÍòÃûÏû·ÑÕßÉêÇëÁË2541.4Íò¼þÊÖ»úµÈÊýÂë²úÆ·¹ºÐÂ²¹Ìù¡£×Ô1ÔÂ20ÈÕÊÖ»úµÈÊýÂë²úÆ·¹ºÐÂ²¹ÌùÂäµØ¾©¶«ÒÔÀ´£¬ÖÚ¶àÏû·ÑÕßÀ´µ½¾©¶«ÏíÊÜ¹ú²¹¹ºÂòÊÖ»ú¡¢Æ½°å¡¢ÖÇÄÜÊÖ±íÊÖ»·¡£¾©¶«Êý¾ÝÏÔÊ¾£¬´º½ÚÆÚ¼äºþÄÏ¡¢°²»Õ¹ú²¹ÊÖ»úÏúÁ¿»·±ÈÔö³¤100%£¬ºÓÄÏ¡¢ËÄ´¨¡¢ºÓ±±¹ú²¹ÊÖ»úÏúÁ¿»·±ÈÔö³¤50%;ºþÄÏ¡¢É½Î÷¡¢°²»Õ¡¢½ËÕ¡¢ËÄ´¨¹ú²¹Æ½°åÏúÁ¿»·±ÈÔö³¤100%;°²»Õ¡¢ËÄ´¨¡¢½ËÕ¡¢ºþÄÏ¡¢É½Î÷¹ú²¹ÖÇÄÜÊÖ±íÏúÁ¿»·±ÈÔö³¤50%¡£ÔªÏü½Ú¼´½«µ½À´£¬Èç¹ûÄãÒ²ÏëÒª¹ºÂòÊÖ»úÊýÂë²úÆ·ËÍ¸ø¼ÒÈË£¬¼ÇµÃÀ´¾©¶«Ïí¹ú²¹¹ºÐÂ»ú¡£
Ïû·ÑÕßµ½¾©¶«APPËÑË÷¡°3C¹ú²¹¡±¼´¿É½øÈë¹ú²¹»î¶¯»á³¡£¬¹ºÂòÊÖ»ú¡¢Æ½°å¡¢ÖÇÄÜÊÖ±í(ÊÖ»·)3ÀàÊýÂë²úÆ·(µ¥¼þÏúÊÛ¼Û¸ñ²»³¬¹ý6000Ôª)£¬°´²úÆ·ÏúÊÛ¼Û¸ñµÄ15%ÏíÊÜ²¹Ìù£¬Ã¿Î»Ïû·ÑÕßÃ¿Àà²úÆ·¿ÉÏí1¼þ²¹Ìù£¬Ã¿¼þ²¹Ìù²»³¬¹ý500Ôª£¬3¸öÆ·ÀàÃ¿ÈË¿ÉÊ¡1500Ôª¡£
Ä¿Ç°£¬±±¾©¡¢½ËÕ¡¢ºþ±±¡¢ÉÂÎ÷¡¢Õã½¡¢É½¶«¡¢ÔÆÄÏ¡¢É½Î÷¡¢ÉÏº£¡¢¹ã¶«¡¢ËÄ´¨¡¢ºÓÄÏµÈ¶àµØ¹ú²¹»î¶¯ÒÑÈ«ÃæÉÏÏß£¬ÆäËûÊ¡ÊÐ»î¶¯Ò²ÔÚÂ½ÐøÉÏÏßÖÐ£¬°üÀ¨Ð¡Ã×¡¢»ªÎª¡¢ÈÙÒ«¡¢OPPO¡¢vivo¡¢AppleÔÚÄÚµÄ³¬20¼Ò³§ÉÌÒ²È«Á¦Ö§³Ö¾©¶«¹ú²¹»î¶¯ÉÏÏß£¬ÔçÔç±¸×ã³¬Ç§Íò¼þÊÖ»úÊýÂë¹ú²¹ÉÌÆ·£¬ÈÃÓÃ»§ÓµÓÐ¸ü¼Ó·á¸»¡¢¶àÔªµÄÑ¡Ôñ¿Õ¼ä¡£
Îª±£ÕÏ¹ú²¹µÄÕæÊµÓÐÐ§·¢·Å£¬»ùÓÚ¾©¶«ÎïÁ÷ÍÆ³öµÄ10+2´´ÐÂºÍÌØÉ«¿ìµÝ·þÎñºÍNÖÖ×ÔÓÉ×éºÏ·½Ê½£¬¾©¶«½«Îª¹ºÂòÊÖ»ú¡¢Æ½°åµÄÏû·ÑÕßÌá¹©Ò»Õ¾Ê½·þÎñ£¬»ùÓÚ¾©¶«¿ìµÝÐ¡¸ç¶àÄêÀ´»ýÀÛµÄÊÖ»úºÅ¿¨µÈ·þÎñ¾Ñé£¬°ïÖúÏû·ÑÕßÊµÏÖÉÏÃÅÇ©ÊÕ¡¢¼¤»î¡¢±È¶ÔµÈÁ÷³Ì£¬ÈÃÏßÏÂÒ»Õ¾Ê½¹ú²¹·þÎñÁ÷³©¡¢Ë¿»¬Íê³É£¬Ïû·ÑÕßÊ¹ÓÃ¸ü±ã½Ý¡£Í¬Ê±£¬ÒÀÍÐ¾©¶«ÎïÁ÷Ò»Ìå»¯¹©Ó¦Á´·þÎñÓÅÊÆ£¬¶ÔÎ¨Ò»Âë/´®Âë½øÐÐ¾«Ï¸»¯¹ÜÀí£¬ÊµÏÖ3C²úÆ·µÄ¾«×¼×·×ÙºÍËÝÔ´£¬È·±£ÁËÉè±¸¹ºÂòµÄÕæÊµÐÔ£¬ÎªÐÂÒ»ÂÖ´ó¹æÄ£Éè±¸¸üÐÂºÍÏû·ÑÆ·ÒÔ¾É»»ÐÂÌá¹©¿É¿¿Ö§³Ö¡£±±¾©¡¢½ËÕ¡¢¹ã¶«µÈ¶àµØÏû·ÑÕßÔÚÏíÊÜ¹ú²¹Ê±£¬»¹¿ÉÒÔµþ¼ÓÊ¹ÓÃ¾©¶«°×ÌõÖÁ¸ß24ÆÚ·ÖÆÚÃâÏ¢·þÎñ£¬½øÒ»²½ÓÅ»¯ÁËÏû·ÑÌåÑé£¬½µµÍÁËÏû·ÑÃÅ¼÷¡£
Èç¹ûÄãÒ²Ïë»»ÐÂÊÖ»ú¡¢Æ½°å¡¢ÖÇÄÜÊÖ±í(ÊÖ»·)¾ÍÀ´¾©¶«APPËÑË÷¡°3C¹ú²¹¡±½øÈë»á³¡£¬ÌôÑ¡×Ô¼ºÐÄÒÇµÄ3CÊýÂëºÃÎï£¬Ïí¹ú²¹Á¢Ê¡1500Ôª¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â