HTC VIVE于MWC 2024推出全新企业版VIVE XR精英套装

【天极网数码频道】-包括对业界领先的升级版HTC VIVE大空间解决方案LBSS(Location-Based Software Suite)的支持

-全新推出用于团队管理和内容部署的VIVE Business+

-提供全新的应用于企业场景的配件包

-全新VIVERSE入门套装，为企业提供超值服务

-VIVERSE将新增AI、动作捕捉等功能

西班牙2024年世界移动通信大会(MWC 2024)，2024年2月26日，全球智能移动设备与沉浸式科技的创新领袖HTC VIVE宣布推出全新企业版VIVE XR精英套装，支持业界领先的升级版大空间解决方案LBSS;VIVE Business+帮助客户轻松开展各种规模的团队管理和内容部署;适用更多场景的全新配件，以提升长时间会议或多用户使用的舒适性。随着XR应用的普及和行业竞争的加剧，HTC VIVE和VIVERSE元宇宙正在以其创新的XR生态引领行业潮流。

在HTC VIVE开展的两项分别面向金融服务业和制造业的调研表明：

-目前使用XR的受访者中，95%的人表示经历了XR模拟环境后感到工作更安全

-75%的受访者表示，他们的组织看到了XR投资的回报

-74%的受访者计划在未来十年集成XR技术

HTC董事长、联合创始人王雪红表示：“XR行业每年都有创新产品面世，以赋能人类体验。2023年，我们利用XR技术为老年人带去全新体验，并且优化了医疗诊断工具;我们的VR一体机头显被送往国际空间站，助力宇航员保持身心健康;VIVE Arts则以前所未有的方式，呈现了文森特・梵高生命最后的创世杰作。XR正帮助世界各地的人们激发灵感，探索无限可能性。”

HTC VIVE的硬件设备在全世界的培训场景中正在发挥不可或缺的重要作用。HTC VIVE的硬件和软件支持轻松创建具有逼真图形的模拟场景，用户可在1:1的模拟场景中自由走动，甚至可以使用实物道具。

HTC VIVE的软硬件组合为多用户大空间体验树立了全球标准，包括商场、博物馆、画廊、文化机构和大型培训等场景。广受瞩目的“胡夫地平线-金字塔沉浸式探索体验展”从法国里昂开启，仅一年时间就接待了超过15万名游客，目前已扩展到全球九个地点。

HTC VIVE大空间解决方案LBSS还助力开发了首个适应微重力环境的VR系统。HTC VIVE的模拟器模式适用于国际空间站环境，国际空间站指挥官Andreas Mogensen已经可以完美操控VIVE Focus 3进行身体锻炼和心理疗愈，他表示：“事实上，使用VR头显是我在空间站最喜欢的活动之一，它改变了游戏规则。”在法国奥赛博物馆即将为庆祝印象派150周年而举办的多用户大型体验展《Tonight with the Impressionists - Paris 1874》中，HTC VIVE大空间解决方案LBSS也将发挥重要作用。





企业版VIVE XR精英套装全新功能/配件主要包含：

- 支持升级版大空间解决方案LBSS

- 专为像LBE大空间娱乐等高流动用户场景而设计的全新面部衬垫

- 新型顶部头带，提高舒适度的同时，让用户轮换更加方便快捷

- 增添了头显镜腿安全夹，以防止后置电池被移开

HTC VIVE还为VIVE自定位追踪器推出了一款全新5合1 USB-C底座，可快速轻松地同时为五台设备充电。VIVE USB-C充电座(五口)非常适合需要使用多个VIVE自定位追踪器的高级用户和企业用户，用于LBE大空间娱乐、团体培训、动作捕捉等场景。

VIVERSE入门套装

随着远程协作的重要性在全球愈发凸显，HTC VIVE推出了一款特殊的VIVERSE“入门套装”，以帮助组织增强自身能力。VIVERSE入门套装促销包括：

- 为期3个月的VIVERSE for Business试用

- 10台免费企业版VIVE XR精英套装，并包括免费的VIVE商业保修

- 免费访问用于团队管理和内容部署的VIVE Business+

- 此外还提供20个企业版VIVE XR精英套装包

AI和VIVERSE

VIVERSE整体功能持续提升，正在增加更多创新功能，包括AI工具，支持适配VIVE XR精英套装的VIVE自定位追踪器和VIVE全脸识别追踪器，以及支持适用于Avatar虚拟形象化身的非VR动作捕捉。全新AI工具包含充当个人向导的“私人助理”功能，可为用户提供正在探索的场景的有关信息。

AI私人助理将作为语音助手来帮助完成工作任务，支持语音转文字，以及简体中文、繁体中文、英语、日语、韩语、德语、法语和西班牙语等八种语言的实时翻译，让来自不同文化背景的人们轻松获得顺畅交流体验。

为了让Avatar虚拟形象化身更加逼真和生动，VIVERSE支持VIVE自定位追踪器，以实现精准的身体追踪;支持VIVE全脸识别追踪器进行眼部追踪，并能够以60 Hz的速率，追踪和捕捉用户微妙的面部表情，包括嘴唇、下颌、脸颊、下颏、牙齿和舌头等部位多达38种的混合状态，这意味着VIVERSE中的Avatar虚拟形象化身将更加自然和真实。HTC VIVE合作伙伴ACCESS将展示使用VIVERSE Avatar SDK建构的虚拟形象化身，这些虚拟形象化身融入了AI的语音和面部表情，充分显现了组织如何轻松地为自己的VIVERSE虚拟形象化身添加第三方解决方案(如AI)。

VIVERSE将于2024年第二季度推出VIVERSE World，基于WebXR技术打造的沉浸世界，用户可以在手机、平板、PC、VR等设备上直接通过浏览器使用VIVERSE服务。新的解决方案为用户、开发人员及合作伙伴提供更流畅、更高效的3D沉浸式体验。

借助一系列创新产品、技术、内容、企业解决方案在内的XR和VIVERSE元宇宙生态，HTC VIVE展示了自身为娱乐、培训、医疗和艺术体验带来的颠覆性改变。面向全新的市场需求和行业竞争，HTC VIVE将坚持推动沉浸式XR生态走向更加开放和成熟的未来，让全球消费者和行业客户享受科技创新带来的更多便利和无限可能。